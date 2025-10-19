Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Duarte lanza un triple. Ñito Salas
Liga Endesa

Clasificación Liga ACB: El Unicaja baja un puesto

El equipo malagueño visita en la próxima jornada al líder

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28

Comenta

El Unicaja perdió su condición de invicto al caer en el Carpena 77-83 ante el Barcelona y cayó al quinto puesto de la clasificación ... antes de visitar el próximo fin de semana a La Laguna Tenerife, uno de los tres equipos que todavía no conoce la derrota esta temporada.

