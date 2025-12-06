El Ciudad de Málaga luce una lona conmemorativa por los 25 años del Martín Carpena
En el cartel gigante se puede leer 'Más de 10 millones de espectadores. ¡Gracias!'
Málaga
Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:28
El Palacio de los Deportes de Málaga cumplió 25 años este año y para conmemorar esta cifra redonda, el Ayuntamiento ha desplegado una lona gigante ... en el Ciudad de Málaga, justo en frente, para celebrar este cumpleaños tan especial. Además, en ella se puede leer el mensaje 'Más de 10 millones de espectadores. ¡Gracias!', haciendo honores a todos los espectadores que han pasado por el Martín Carpena a lo largo de estos años.
El pabellón, la casa del Unicaja, el equipo que abandera y representa a la ciudad en la ACB, ha sido también hogar de cientos y cientos de conciertos de artistas de mucho renombre a lo largo de estos años y también de eventos de todo tipo, convirtiéndose en un centro recreativo más allá de su utilidad deportiva, también de una magnitud gigante, siendo sede de algunos de los mejores eventos nacionales e internacionales, como la Copa Davis.
El año pasado, por el adiós de Nadal, también se desplegó una lona gigante en la fachada del Ciudad de Málaga, que fue de las mismas dimensiones que la que estos días luce en la barriada de Parque Litoral.
