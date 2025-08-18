Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Duarte, en 2014, cuando su club anunció que se marcharía a jugar a Miami. @CDFPuertoPlata

Chris Duarte y el Deportivo Fantástico, el modesto club en el que empezó todo

El nuevo jugador del Unicaja mantiene un fuerte vínculo sentimental con la entidad de la ciudad de Puerto Plata en la que aprendió a jugar al baloncesto cuando era niño

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:13

Se espera que en los próximos días llegue a Málaga Chris Duarte, el flamante nuevo jugador del Unicaja que iniciará su primera aventura en Europa, ... después de una carrera que se ha desarrollado especialmente en Estados Unidos, entre la NBA y la Liga de Desarrollo, salvo sus inicios en República Dominicana y su reciente experiencia en Puerto Rico. Es sin duda el nombre estrella del conjunto malagueño, pero también uno de los más llamativos de la Liga Endesa y de todo el mercado europeo, por ser un profesional de enorme talento y al que se le vislumbraba un largo futuro en la NBA.

