El CAB Estepona, Juanma Rodríguez, el CB Marbella, Francis Tomé y Enrique Aparicio, entre los premiados en la gala del baloncesto malagueño Marina Gea, del CAB Estepona, fue reconocida como mejor jugadora

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogió este viernes la tradicional Gala del Baloncesto Provincial de Málaga, en un acto que reconoció ... el trabajo y la promoción de todos los estamentos que integran la familia del baloncesto local. El acto contó con la presencia de autoridades y directivos de los diferentes clubes malagueños, y como viene siendo habitual en las últimas ediciones, el periodista Emilio Guerrero ejerció de maestro de ceremonias.

Entre los reconocidos estuvieron Juan Méndez, figura esencial en el baloncesto de la provincia y especialmente en el municipio de Coín, el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, por su papel clave en los éxitos del club estos años y Juan Manuel López Jiménez, del Club Baloncesto Torrox. El premio 'Paco Rengel' recayó en el periodista Enrique Aparicio, una de las voces de la Cadena Ser en Málaga, mientras que la mejor jugadora del año fue Marina Egea, del CAB Estepona. Precisamente el club esteponero y el CB Marbella fueron reconocidos por su ascenso, en el caso del primero, y sus cincuenta años, en el caso del segundo. El premio al mejor técnico del año fue para Francis Tomé, entrenador del Estepona. Mónica González, Enrique Aparicio y Juan Méndez. FAB Los premiados en la edición de 2024-2025 fueron: Reconocimiento especial «José Mª Martín Urbano»: Juan José Méndez Estrada (CB Deportivo Coín). Reconocimiento a la jugadora: Marina Gea (CAB Estepona). Reconocimiento al Club: CB Marbella (50 Aniversario). Reconocimiento especial al CAB Estepona por su ascenso a Liga Femenina Endesa. Galardón «Javier Imbroda»: Juan Manuel Rodríguez Marín (Unicaja). Galardón «Lidia Hierrezuelo»: Mónica González Del Pozo. Galardón «Paco Rengel»: Enrique Aparicio (SER Málaga). Galardón «Alfonso Queipo de Llano»: José Manuel López Jiménez (CB Torrox). Galardón «Toa Paterna»: Francis Tomé (CAB Estepona). Galardón Patrocinador del Año: Invermoneda (CB Alhaurín de la Torre).

