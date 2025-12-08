El Burgos cambia de entrenador antes de visitar al Unicaja

El San Pablo Burgos busca un giro en su destino y empieza con un cambio en la dirección del equipo. Tras caer de forma abultada ... ante el UCAM Murcia en casa, el cuadro burgalés decidió este lunes prescindir de los servicios de Bruno Savignani y otorgarle su banquillo a Porfi Fisac. La trayectoria del equipo, recién ascendido a la ACB (el único, tras la no promoción del Betis en los despachos), es de un triunfo y ocho derrotas, unos números insuficientes cara a sus aspiraciones de permanecer en la élite. Son colistas, empatados con el Covirán Granada.

Fisac entrenó al Casademont Zaragoza hasta mayo de este año, cuando fue rescindido por el cuadro maño. El experimentado técnico, con catorce temporadas en la máxima categoría como aval, tratará de tirar de ella para gestionar esta 'crisis' y darle la vuelta a la situación. Su primer partido al frente de su nuevo equipo será ante el Unicaja, en el Martín Carpena.

Así, Savignani se convierte en el segundo entrenador cesado en lo que va de Liga ACB, tras Joan Peñarroya (Barcelona), al que sustituyó Xavi Pascual. El cambio en el banquillo del equipo azulgrana ha sido positivo, pues ha ganado sus tres encuentros ligueros con el nuevo técnico.