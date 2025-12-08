Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Porfi Fisac, durante su segunda etapa en Zaragoza. ACB Fotos
Liga Endesa

El Burgos cambia de entrenador antes de visitar al Unicaja

Porfi Fisac sustituye a Bruno Savignani y se convierte en nuevo técnico del colista de la ACB

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:48

El San Pablo Burgos busca un giro en su destino y empieza con un cambio en la dirección del equipo. Tras caer de forma abultada ... ante el UCAM Murcia en casa, el cuadro burgalés decidió este lunes prescindir de los servicios de Bruno Savignani y otorgarle su banquillo a Porfi Fisac. La trayectoria del equipo, recién ascendido a la ACB (el único, tras la no promoción del Betis en los despachos), es de un triunfo y ocho derrotas, unos números insuficientes cara a sus aspiraciones de permanecer en la élite. Son colistas, empatados con el Covirán Granada.

