La BCL reconoce ejercer de interlocutor entre la NBA y la Euroliga para la creación de un nuevo torneo

La Final Four de Atenas vivió este jueves su primer paso con el acuerdo entre la Basketball Champions League y la empresa Sunel para que ... esta dé nombre al torneo que decidirá al campeón de esta temporada. Allí estuvo Patrick Comninos, CEO de la Champions, que explicó los detalles de la elección de la capital griega como sede y reconoció los contactos con la NBA y la Euroliga para la creación de una nueva competición en Europa en la que aspira estar el Unicaja como principal equipo de la Champions.

«Para la FIBA, apoyar las ligas nacionales forma parte de nuestro ADN. Segundo, estar abiertos a todos los equipos. De hecho, hemos logrado dar la bienvenida a equipos de diversas ubicaciones. Durante estos nueve años, tuvimos 126 equipos de 39 países diferentes. Esto confirma nuestro enfoque. El tercero fue participar en la reestructuración del ecosistema del baloncesto europeo. Lo hemos logrado. Como BCL, estamos negociando, en representación de la FIBA, con la NBA, la Euroliga y otras partes involucradas, una forma diferente de organizar las competiciones continentales», dijo sobre el gran tema del baloncesto europeo en los últimos meses y añadió: «No se pueden ignorar las ligas nacionales para clasificarse para las competiciones europeas. Y cada año la BCL crece aún más».

Comninos detalló que la Final Four estuvo a punto de celebrarse en París, pero que la candidatura defendida por el Nanterre no tenía muchos apoyos y que sin el equipo francés en liza ya perdió sentido. «No siempre es fácil encontrar un anfitrión. Buscamos las condiciones adecuadas, pero a veces es complicado. Este año, estuvimos muy cerca de París y del Adidas Arena, pero problemas políticos y de otro tipo en Francia no nos permitieron cerrar un acuerdo. Contábamos con la disposición constante de AEK y Nanterre de acoger el evento en París, algo que no era fácil de apoyar sin un equipo francés, y entonces el destino quedó claro para nosotros», detalló el CEO de la Champions en una rueda de prensa celebrada en Atenas.