El Sunel Arena: grande, pero sin acceso mediante transporte público

Juan Calderón Jueves, 24 de abril 2025, 15:23

Con la confirmación de Atenas como sede de la Final Four de la Basketball Champions League con el AEK como anfitrión, llega el momento de ... la logística. Aficionados de los tres equipos no griegos clasificados (Unicaja, Galatasaray y La Laguna Tenerife) preparan sus desplazamientos para una cita muy particular que se celebrará en el Sunel Arena.

Precisamente el pabellón que acogerá los torneos, ofrece las principales dificultades para todo aquel que quiera desplazarse a la capital griega a ver los partidos. La cancha del AEK se encuentra en el barrio de Ano Liosia del municipio de Acarnas, en el área metropolitana de Atenas. Se trata de una de las zonas peor comunicadas de la ciudad y, según se indicó a SUR no es posible llegar mediante transporte público, con el condicionante de que es un barrió poco seguro. Noticia relacionada La Final Four de la Champions volverá a jugarse sobre el 'glass floor' El AEK ha estado sufriendo este problema desde que hace seis años se trasladó a esta instalación. Aunque desde el club se indicó que pondrían 'lanzaderas' desde las estaciones de metro, la realidad es que esto no se ha producido. Al parecer, la FIBA estaría estudiando el asunto para comunicar el Sunel Arena con el centro de Atenas en los días de partido, aunque el trayecto en autobús ronda los 50 minutos. El pabellón se denomina originariamente como Ano Liosia Olympic Hall, pero es conocido por cuestiones de patrocinio como Sunel Arena, tiene capacidad para 9.500 espectadores y fue construido para los Juegos Olímpicos que se celebraron en Atenas en 2004. El aforo se verá reducido de forma considerable para la Final Four que se celebrará allí del 9 al 11 de mayo. La razón principal, además de por cuestiones de seguridad, es que la instalación del 'Glass Floor', la pista de leds que se empleó ya en la cita de Belgrado, hace que la superficie de juego se eleve casi un metro, por lo que la visibilidad de las primeras filas, especialmente de los fondos, sea muy reducida.

