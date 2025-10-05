Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Olek Balcerowski, el sábado. Marilú Báez
Liga Endesa

Balcerowski señaló el camino

El polaco, el mejor valorado del Unicaja ante el Surne Bilbao, brilló en la pintura y se erige como la nueva referencia interior del equipo cara al nuevo curso

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 12:13

Comenta

Había un sentir generalizado en el club y la afición alrededor de la figura de Olek Balcerowski cara a la nueva temporada. Si bien es ... cierto que todavía es pronto para sacar conclusiones y para presagiar lo que deparará el futuro, el primer partido de la Liga Endesa confirma lo que desde hace tiempo se venía vaticinando: este será el año de su consagración en el Unicaja. El polaco fue el mejor del equipo ante el Surne Bilbao. Anotó 17 puntos, más que ningún otro jugador en el partido, y brilló en la pintura para erigirse como la nueva máxima referencia interior del equipo cara a la nueva temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  4. 4 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  5. 5

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  6. 6 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  7. 7 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  8. 8

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»
  9. 9 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  10. 10

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Balcerowski señaló el camino

Balcerowski señaló el camino