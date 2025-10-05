Balcerowski señaló el camino

Había un sentir generalizado en el club y la afición alrededor de la figura de Olek Balcerowski cara a la nueva temporada. Si bien es ... cierto que todavía es pronto para sacar conclusiones y para presagiar lo que deparará el futuro, el primer partido de la Liga Endesa confirma lo que desde hace tiempo se venía vaticinando: este será el año de su consagración en el Unicaja. El polaco fue el mejor del equipo ante el Surne Bilbao. Anotó 17 puntos, más que ningún otro jugador en el partido, y brilló en la pintura para erigirse como la nueva máxima referencia interior del equipo cara a la nueva temporada.

El contexto para el 'cinco' ha cambiado esta temporada. Con un pívot menos en la rotación tras la salida de Sima al Valencia, condición que le ayudará a ser más protagonista, y después de un año empapándose de lo que Ibon Navarro quiere para el equipo, superados los fantasmas que le cortaron las alas la pasada temporada. Este verano se ha estado machacando para llegar en condiciones al Eurobasket y ese punto de forma se evidenció el sábado ante el conjunto vizcaíno.

Fue el segundo jugador más utilizado por el vitoriano en el estreno del Unicaja en la Liga Endesa. Jugó 20:29 minutos (Duarte fue el que más, con 22:40) y, más allá de sus cifras anotadoras, capturó cuatro rebotes, todos en defensa, y anotó el único triple que intentó, desatando la euforia del Carpena, que le cantó 'MVP' en reiteradas ocasiones, exteriorizando también su alegría al ver que por fin le salen las cosas al polaco.

Ibon Navarro fue preguntado por él en su comparecencia posterior al bocinazo final. Por la fórmula de su transformación y el porqué de su cambio. Lo explicó desde la perspectiva más humana: «Necesita tiempo como todo el mundo, y más un interior de su edad. Ha venido muy bien del Eurobasket, está trabajando en su confianza. Da un punto más de confianza el saber que te puedes equivocar y no pasa nada... aunque el año pasado tampoco pasaba. Pero el jugador mira al banquillo y ve que se puede equivocar porque esto al final esto es un juego de errores».