Balcerowski, a los aficionados que están en Málaga: «Sentimos su apoyo aquí»

El Unicaja se ejercitó este domingo por última vez antes de la final de la Basketball Champions League contra el Galatasaray. El equipo está preparado ... y se perfila el regreso de Ejim por Tillie en la rotación para el encuentro ante el equipo turco. El conjunto malagueño llega con una motivación total a este partido por un nuevo título, aunque consciente de la dificultad que representa el equipo de Estambul, tal y como explicó Olek Balcerowski.

«Estamos bien, estamos concentrados. Hemos jugado varias finales este año y el equipo está preparado. Va a ser un partido complicado porque los dos que jugamos contra ellos fueron muy difíciles. Va a ser una final dura», dijo el polaco, que acto seguido mandó un mensaje de agradecimiento a los aficionados que han venido a Atenas, pero también a los que se han quedado en Málaga, consciente del esfuerzo que hacen. «Espero que nos animen como el viernes, que vi que había mucha gente allí. Sentimos su presencia y su apoyo aquí aunque no estén. Nos ayudan espiritualmente», dijo el pívot.

El mensaje de Tyson Carter y Balcerowski a los aficionados del Unicaja antes de la final de la Champions. “Llevaremos el trofeo a casa”. 🎥⁦@jcv249⁩ pic.twitter.com/dRhVDgbMlc — SUR Deporte (@SURDeporte) May 11, 2025

Balcerowski no tuvo muchos minutos en la semifinal, pero puede ser un factor importante en el encuentro de esta tarde teniendo en cuenta el peligro que representan Izundo y Ángel Delgado, los dos jugadores interiores del rival. «Sus 'cincos' hicieron un gran trabajo en el partido contra el Tenerife y tenemos algo preparado. No me sorprendió que ganasen», explicó.