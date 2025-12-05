Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
Chase Audige, en su presentación como jugador del Unicaja. Unicaja B. Fotopress

Audige, el nuevo '1' del Unicaja: «Puedo jugar como base y como escolta»

El nuevo fichaje asegura que está preparado para ayudar al equipo ante el Hiopos Lleida, aunque deja claro que la decisión es del entrenador

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

Chase Audige afrontará en Málaga la aventura más importante de su carrera. En su presentación expresó su emoción por formar parte de un proyecto tan ... ambicioso: «Estoy muy emocionado de estar aquí, en un club con un prestigio, una historia y una cultura muy importante, especialmente por los títulos que se han ganado», fueron sus primeras palabras. Con Ibon Navarro, el cuerpo técnico y los compañeros ha tenido, asegura, una sintonía inicial muy agradable: «He tenido una bienvenida muy calurosa». La ciudad y el clima, dice, le han encantado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Audige, el nuevo '1' del Unicaja: «Puedo jugar como base y como escolta»

Audige, el nuevo &#039;1&#039; del Unicaja: «Puedo jugar como base y como escolta»