Audige, el nuevo '1' del Unicaja: «Puedo jugar como base y como escolta»

Chase Audige afrontará en Málaga la aventura más importante de su carrera. En su presentación expresó su emoción por formar parte de un proyecto tan ... ambicioso: «Estoy muy emocionado de estar aquí, en un club con un prestigio, una historia y una cultura muy importante, especialmente por los títulos que se han ganado», fueron sus primeras palabras. Con Ibon Navarro, el cuerpo técnico y los compañeros ha tenido, asegura, una sintonía inicial muy agradable: «He tenido una bienvenida muy calurosa». La ciudad y el clima, dice, le han encantado.

Aseveró que cuando le llamó el Unicaja tuvo claro que no podía declinar la oferta. «Cuando te llama un equipo como el Unicaja uno no se puede negar, por toda la historia que tiene este club. Lo comprobé el año pasado, cuando vine con el Oostende. Me encantó la energía del pabellón», expresó. Fue preguntado por si estará este sábado ante el Hiopos Lleida y el jugador le 'pasó la pelota' al entrenador, que será el que tenga la decisión. Él, por la parte que le toca, asegura estar más que preparado.

Lejos de autodefinirse como sólo un escolta, aseguró poder rendir como 'uno' y como 'dos', y tanto ofensiva como defensivamente. «Puedo hacer muchas cosas diferentes. Puedo jugar de base y de escolta. Lo he demostrado en el 'college', en Oostende y en la selección de Jamaica. Lo que el entrenador necesite. Estoy preparado para ayudar defensiva y ofensivamente», dijo sobre sus prestaciones como jugador.

Ha elegido el dorsal '1', el que llevó Osetkowski estas tres últimas temporadas, y explicó el por qué es tan importante para él y lo elige cada vez que tiene la oportunidad. «Mi madre me decía que era el número uno, por eso siempre que he tenido la oportunidad siempre lo he usado».