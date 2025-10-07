Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arnau Moreno Celades. FEB
Basketball Champions League

Arnau Moreno, la cuota española en el Mersin, rival del Unicaja

El preparador físico de la selección española B trabaja desde el pasado verano para el conjunto turco que visita el miércoles el Carpena

Juan Calderón

Juan Calderón

Martes, 7 de octubre 2025, 10:47

El Unicaja comienza este miércoles su andadura en la Basketball Champions League en la que de nuevo aparece como favorito para revalidar el título. Ha ... ganado la competición en las dos últimas temporadas y, aunque hay rivales de más entidad, el cuadro cajista parece el más potente por plantilla y presupuesto. Se estrena ante el Mersin, un rival al que nunca se ha medido en toda su historia. Se trata del décimo equipo turco que se cruza en su camino desde que disputa competiciones europeas.

