Arnau Moreno, la cuota española en el Mersin, rival del Unicaja

El Unicaja comienza este miércoles su andadura en la Basketball Champions League en la que de nuevo aparece como favorito para revalidar el título. Ha ... ganado la competición en las dos últimas temporadas y, aunque hay rivales de más entidad, el cuadro cajista parece el más potente por plantilla y presupuesto. Se estrena ante el Mersin, un rival al que nunca se ha medido en toda su historia. Se trata del décimo equipo turco que se cruza en su camino desde que disputa competiciones europeas.

El Mersin llega a Málaga en su estreno continental y con un español en sus filas. Se trata de Arnau Moreno Celades, una cara conocida del baloncesto español, pues ha sido preparador físico de varios equipos de la Liga ACB. Arnau Moreno llegó al Mersin el pasado verano para potencial el cuerpo técnico que comanda Can Sevim, uno de los entrenadores más jóvenes de la competición.

Ampliar Moreno Celades, primero por la derecha, con la selección española B. FEB

Arnau Moreno cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto nacional, pues ha trabajado con clubes como el Manresa, Estudiantes, Betis, Gipuzkoa y también en el extranjero, pues pasó por el Obras Sanitarias argentino. En el conjunto sevillano coincidió con Juanma Rodríguez, cuando el malagueño era director deportivo del club y se logró el ascenso a la Liga ACB.

No es la única conexión de Arnau Moreno con Málaga, pues el pasado verano estuvo a cargo de la selección española B que jugó el Torneo Ciudad de Málaga en el Carpena y en la que Paco Aurioles fue asistente de Jauma Ponsarnau. El ahora preparador del Mersin es, además, el vicepresidente de la Asociación Española de Preparadores Físicos de Baloncesto.