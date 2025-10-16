El Unicaja-Barcelona ya tiene árbitros
Será el encuentro que cerrará la tercera jornada de la Liga Endesa
Málaga
Jueves, 16 de octubre 2025, 18:18
El Palacio de los Deportes de Málaga se prepara para uno de los partidos estrella de la temporada con la visita del Barcelona, un encuentro ... que siempre genera una gran expectación entre los aficionados malagueños por la rivalidad histórica entre los dos equipos.
El Unicaja-Barcelona será el partido que cerrará la jornada el domingo a las 19.00 horas y será ofrecido en DAZN. El choque será dirigido por el trío arbitral compuesto por Emilio Pérez Pizarro - Francisco Araña - Vicente Martínez Silla.
Designaciones, partidos y horarios de la tercera jornada de la Liga ACB
BAXI MANRESA - DREAMLAND GRAN CANARIA
Sábado, 18/10/2025 18:00 h.
Carlos Peruga - Joaquín García González - Igor Esteve
MORABANC ANDORRA - BÀSQUET GIRONA
Sábado, 18/10/2025 19:00 h.
Luis Miguel Castillo - Cristóbal Sánchez Cutillas - Guillermo Ríos
LA LAGUNA TENERIFE - UCAM MURCIA
Sábado, 18/10/2025 19:00 h. *Horario Insular
Antonio Conde - Jorge Martínez - Yasmina Alcaraz
CASADEMONT ZARAGOZA - RÍO BREOGÁN
Sábado, 18/10/2025 21:00 h.
Jordi Aliaga - Alfonso Olivares - Raúl Zamorano
JOVENTUT BADALONA - SURNE BILBAO BASKET
Domingo, 19/10/2025 12:00 h.
Fernando Calatrava - Fabio Fernández - Ariadna Chueca
REAL MADRID - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
Domingo, 19/10/2025 12:30 h.
Óscar Perea - Alberto Baena - Esperanza Mendoza
HIOPOS LLEIDA - VALENCIA BASKET
Domingo, 19/10/2025 17:00 h.
Carlos Cortés - Raúl Sánchez Mohedas - David Sánchez
COVIRAN GRANADA - BASKONIA
Domingo, 19/10/2025 18:00 h.
Martín Caballero - Juan de Dios Oyón - Andrés Fernández Carretero
UNICAJA - BARÇA
Domingo, 19/10/2025 19:00 h.
Emilio Pérez Pizarro - Francisco Araña - Vicente Martínez Silla
