Alberto Miranda se unirá al Unicaja en Singapur como campeón de Europa
El segundo de Ibon Navarro logró el oro en el Eurobasket con la selección de Alemania
Enviado especial a Singapur
Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:19
El Unicaja estaba todavía en el avión a punto de llegar a Estambul cuando se enteró de la victoria de Alemania ante Turquía en la ... final del Eurobasket. La disponibilidad de conexión wifi en la aeronave permitió que algunos jugadores pudiesen seguir el partido y de paso celebrar la victoria alemana. La presencia de Alberto Miranda, segundo de Ibon Navarro, en el cuerpo técnico de la nueva campeona de Europa era la explicación.
Así que Miranda se unirá al equipo directamente en Singapur desde Riga y lo hará como campeón de Europa. El salmantino fue reclutado por Álex Mumbrú como asistente y la experiencia no ha podido ser más positiva. Algunos de los expedicionarios bromearon sobre la prima que percibirá Miranda por este título y otros deslizaron ya que tendría que invitar a alguna cerveza en cuanto llegue.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.