Alberto Díaz se queda fuera del Eurobasket

Malas noticias para Alberto Díaz. El jugador malagueño del Unicaja no disputará el Eurobasket con España, según confirmó esta noche de jueves el seleccionador Sergio ... Scariolo, tras el partido amistoso de España contra Alemania en Madrid. «Por primera vez en mi etapa como seleccionador no tengo que hacer descartes. Alberto no llegará. Le agradecemos, como a los que no han podido estar hasta el final, el esfuerzo y la presencia, aunque fuera desde la banda«, dijo Scariolo en rueda de prensa.

Por tanto Alberto Díaz no viajará a Chipre la próxima semana con el equipo nacional para disputar el primer partido de la competición, ante Georgia. El capitán del Unicaja ya tuvo molestias físicas en el partido en el Carpena ante la República Checa, en el Carpena y desde entonces no ha vuelto a entrenarse. El malagueño dejará la concentración nacional y regresará a Málaga para seguir su recuperación individual con el cuerpo médico del Unicaja y poder ponerse a las órdenes de Ibon Navarro. Un palo para el jugador malagueño, campeón del Eurobasket en 2022 y uno de los miembros con más galones de la selección, que se pierde una gran cita con la selección a los 31 años. «La Federación y los médicos han hecho todo lo que han podido y Scariolo me ha esperado hasta que hemos visto que no iba a llegar al cien por cien. Mejor que vaya un compañero que lo pueda dar todo. es un día complicado, pero era el momento de tomar la decisión para que el equipo ya pueda trabajar en una línea», explicó el base de Unicaja en declaraciones a 'Cope'.

España pierde además al base más veterano que tenía para este Eurobasket. La posición de director de juego le está dando auténtico quebraderos de cabeza al cuerpo técnico de España, puesto que las lesiones y las ausencias le han dejado prácticamente sin efectivos.

Primera gran cita para Mario Saint-Supéry

El que sí estará en el campeonato es Mario Saint-Supéry. El malagueño finalmente entra en la lista definitiva y vivirá su primer gran torneo con la absoluta, justo antes de dar el salto a Estados Unidos, para jugar la próxima temporada en la NCAA, la liga universitaria. Saint-Supéry sufrió un esguince en el tobillo derecho en el amistoso contra Francia pero se ha recuperado y podrá jugar a las órdenes de Scariolo. Compartirá el puesto de base con otro joven talento, Sergio de Larrea, base del Valencia Basket. Además, se espera que Brizuela juegue también muchos minutos en el puesto de '1', como ya se ha visto en algunos amistosos.

El malagueño ha tenido una temporada de gran crecimiento en la Liga Endesa, cedido en el Manresa, y este verano pagó su cláusula de salida para desvincularse del Unicaja y marcharse a la Universidad de Gonzaga. Convertido en uno de los jugadores con más futuro del baloncesto nacional, Mario vivirá a sus 19 años su primer Eurobasket con muchos ojos pendientes de él. Hay que recordar que el Unicaja ya no tiene ningún derecho sobre el jugador en caso de un futuro regreso al baloncesto europeo.

La lista completa de los 12 de Scariolo la conforman: Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, Xabi López-Arostegui, Joel Parra, Josep Puerto, Santi Yusta, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Yankuba Sima y Santi Aldama.