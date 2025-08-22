Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Díaz, en el partido disputado en el Carpena Marilú Báez

Alberto Díaz se queda fuera del Eurobasket

Scariolo confirma que el malagueño no acudirá a la cita con la selección por sus problemas físicos. El también malagueño Mario Saint-Supéry entra en la lista definitiva y vivirá su primer gran torneo con la absoluta

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:21

Malas noticias para Alberto Díaz. El jugador malagueño del Unicaja no disputará el Eurobasket con España, según confirmó esta noche de jueves el seleccionador Sergio ... Scariolo, tras el partido amistoso de España contra Alemania en Madrid. «Por primera vez en mi etapa como seleccionador no tengo que hacer descartes. Alberto no llegará. Le agradecemos, como a los que no han podido estar hasta el final, el esfuerzo y la presencia, aunque fuera desde la banda«, dijo Scariolo en rueda de prensa.

