Alberto Díaz mira al futuro: «No son sólo partidos, también hay que construir una química»

Alberto Díaz ejerció de lo que es, el capitán del Unicaja, también en la rueda de prensa que simbolizó el comienzo de una nueva temporada ... regular en la Liga Endesa. Fue la voz de la experiencia en esta mañana de jueves, junto a la de un veterano Djedovic, que también evidenció sus galones fuera de la pista. Valoraron el futuro más cercano del equipo, la adaptación de los fichajes, la construcción del 'nuevo' equipo, las expectativas y los objetivos del futuro.

Antes de nada, el malagueño aseguró que el equipo está bien después de la 'tralla' de la Intercontinental y la Supercopa, con un viaje a Singapur mediante: «Ha ido bien. Nos hubiese gustado haber terminado de una mejor manera, pero competimos y estamos con ganas. Hemos vuelto tras unos días de descanso y ahora tenemos otro período de adaptación. De minipretemporada». Uno de los primeros objetivos será clasificar a la Copa del Rey.

En el horizonte, un mes de octubre con siete partidos, cuatro de Liga Endesa (ante rivales de mucha entidad, como el Surne Bilbao, el Gran Canaria, el Barcelona o el Tenerife) y tres de Champions. «Exigentes son todos. La Liga Endesa es muy competitiva y en la BCL tenemos que empezar de la mejor forma posible. Los objetivos son máximos. No son solo partidos a corto plazo, sino construir una química a medio-largo», dijo Alberto, que explicó pocos minutos después a que se refirió con la química: «Nos estamos parando mucho en los detalles. Este año cuesta un poco más porque hace tres años empezamos de nuevo. Sin manías y sin costumbres. Era una plantilla virgen. Ahora hay una serie de conceptos y jugadores ya hechos, y hay que tener paciencia para los nuevos porque no es fácil entrar a un bloque ya hecho y construido. Tenemos bastante que mejorar».

Su rol y el de Djedovic está siendo fundamental para que los nuevos se adapten al Unicaja. Su papel, insisten, es más extradeportivo que deportivo. «Intentamos acogerlos, que vean que somos amigos y que lo pasamos bien dentro y fuera de la pista. Que sientan al club como suyo y que vean lo importante que es para la gente de Málaga y Andalucía. Empaparlos un poco en la cultura», dijo el capitán, que valoró, además, con nombres y apellidos, la adaptación de los otros tres chicos nuevos: «Los veo muy bien. 'Sule' es prácticamente nacional porque lleva aquí toda la vida. James (Webb) conoce la Liga perfectamente y sabe lo difícil que es. Xavi (Castañeda) es más introvertido y quizá necesita más tiempo, pero su adaptación es muy buena. Todo el mundo necesita procesos y en muy poco tiempo veremos la mejor versión de todos ellos».