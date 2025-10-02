Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chris Duarte, Alberto Díaz y Nihad Djedovic, en la rueda de prensa de este jueves. Unicaja B. Fotopress

Alberto Díaz mira al futuro: «No son sólo partidos, también hay que construir una química»

El capitán del Unicaja relata cómo está siendo la adaptación de los nuevos fichajes al equipo y asegura que «los objetivos son máximos»

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:37

Comenta

Alberto Díaz ejerció de lo que es, el capitán del Unicaja, también en la rueda de prensa que simbolizó el comienzo de una nueva temporada ... regular en la Liga Endesa. Fue la voz de la experiencia en esta mañana de jueves, junto a la de un veterano Djedovic, que también evidenció sus galones fuera de la pista. Valoraron el futuro más cercano del equipo, la adaptación de los fichajes, la construcción del 'nuevo' equipo, las expectativas y los objetivos del futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

