El discurso ha cambiado. La mentalidad con la que el Unicaja afronta la Final Four de la Basketball Champions League es otra. El conjunto malagueño ... se ha habituado a pelear por títulos y eso le permite encarar la pelea por el gran objetivo europeo de otra manera. Se nota en las palabras de su capitán, Alberto Díaz, que analiza para SUR los detalles de la cita que arranca el viernes en Atenas y a la que su equipo llega como vigente campeón y gran favorito.

-¿Qué sensaciones tienes a sólo unos días de una gran cita como esta?

-El 'feeling' siempre es bueno, con ganas de que empiece, de pelear por otro reto y de conseguir otro objetivo. El equipo tiene muchas ganas y tenemos ganas de empezar a jugar.

-Son tres Final Four seguidas. ¿Es esta la más complicada de todas por el nivel de los cuatro participantes?

-Es cierto que los equipos han mostrado un gran nivel. También es cierto que es la temporada más exigente en la Basketball Champions League. Sabemos que no se ve un claro favorito, porque en un partido puede pasar a cualquier cosa.

-Pero todos les señalan a ustedes. Más presión...

-No. En esta competición sí que nos hemos ganado ese cartel porque somos el vigente campeón, pero es habitual que el equipo contrario quiere poner a otro como favorito para quitarse presión. No estamos pendientes de esas cosas. Estamos centrados en cómo somos, en cómo trabajamos. Lo que digan desde fuera no entra dentro del equipo.

-En Málaga fueron anfitriones, en Belgrado casi no hubo público y en Atenas la presión ambiental será grande por lo que empuja la hinchada del AEK. Eso lo pone más complicado todavía.

-Es cierto que tienen un gran equipo, que lo han demostrado. El hecho de que sea allí en Grecia, con el carácter deportivo que tienen y cómo lo viven es una dificultad mucho mayor. Es un reto para nosotros poder ganarles allí delante de su afición.

Juan Calderón

¿El factor mental será determinante?

Somos veteranos, nos conocemos bien y sabemos cómo se juegan este tipo de partidos, lo que suponen y la presión que hay. Sabemos que nos tenemos que centrar en hacer las cosas bien. Hemos tenido un tramo en el que nos ha costado un poco más, pero en cuanto llega la Final Four todo queda atrás y hay que estar centrado en lo que tenemos delante.

-El AEK llega crecido y ha demostrado ser un equipo peligroso...

-Es un equipo físico, que juega con muchos puntos y que tiene talento. Tienen jugadores que presionan bien el balón y que son agresivos. Vamos a tener que estar al cien por cien en el aspecto físico para poder igualar su nivel de dureza para poder competirles de tú a tú.

-Por la otra parte del cuadro. Galatasary y Tenerife. ¿Visualiza otro duelo con el conjunto canario en la final?

-Sólo visualizo la semifinal. Hemos aprendido que estos partidos puede pasar cualquier cosa, así que no quiero meterme en la otra semifinal. Si es contra el Tenerife, pues será bueno para el baloncesto nacional.

Hubo años maravillosos, otros más duros, que lo hemos vivido no hace mucho. Aquello me enseñó mucho para estar ahora peleando por estos títulos.

«Hubo años maravillosos, otros más duros, que los hemos vivido no hace mucho. Aquello me enseñó mucho para estar ahora peleando por estos títulos»

-¿Dónde estaba en 2007 cuando el Unicaja jugó la Final Four de la Euroliga en Atenas?

-Estaba aquí (señala la grada del Carpena). La vi aquí con un amigo. Me acuerdo de aquellos partidos. La vida da muchas vueltas y he podido disfrutar de cosas maravillosas y por qué no quitarnos ahora esa espinita de Grecia.

-Precisamente hace una semana se han cumplido 13 años de su debut con el Unicaja. ¿Si echa la vista hacia atrás está contento con su carrera?

-Estoy contento. Nunca habría soñado estar aquí con todo lo que he vivido. He tenido de todo. Hubo años maravillosos, otros más duros, que lo hemos vivido no hace mucho. Aquello me enseñó mucho para estar ahora peleando por estos títulos.

–Cuando subió al primer equipo siempre iba con los libros y los apuntes. Ahora sigue estudiando trece años después. ¿Qué está haciendo?

-Ahora llevo la tablet, el ordenador. Antes llevaba los libros. Otras herramientas tecnológicas. Estoy haciendo CAFYD (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte). Siempre me gusta estar ocupado, meterme en follones. El saber siempre tiene lugar. Siempre me gustar formarme.

-Piensa mucho en la vida después del baloncesto. ¿Le gustaría seguir vinculado a este deporte?

-Sí, sí. El baloncesto es mi vida y me gustaría seguir vinculado. Me preparo para posibles planes B y C.

-¿Gestor deportivo o director deportivo?

-No lo sé. Siempre he dicho que ser jugador es la cosa más maravillosa. Ahora mismo me estoy comienzo el pastel entero. Cuando me retire no sé lo que me llenará tanto como ser jugador y vivirlo en la pista, así que espero poder alargarlo lo máximo posible y luego ya se verá.

-Ahora se está hablando mucho del futuro del baloncesto europeo y la llegada de la NBA. ¿Le gustaría ver vinculado su nombre al de la Liga estadounidense?

-Es que no nos paramos a pensar en eso. La temporada va tan rápido que no nos da tiempo. Las rachas, cuando no estás bien tienes que salir y cuando estás mal. pues mantenerla. No es algo que a día de hoy nos preocupe. Todo lo que ha salido no sabemos cuándo será realidad. Si fuese que estaría para el año que viene, pues entonces sí que me preocuparía y habría preguntado, pero como está en el aire. Igual cuando pase algunos de los que estamos aquí nos hemos retirado. Es cierto, somos un equipo veterano. Nuestra carrera está hecha y es algo que a lo mejor ni tocamos.