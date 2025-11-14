Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encarni Hinojosa
Tiro libre

Adaptarse también es una cuestión de confianza

Análisis ·

Los jugadores que han llegado al Unicaja, con calidad contrastada, se enfrentan al reto de incorporarse en marcha a un sistema muy exigente

Pedro Ramírez

Pedro Ramírez

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

En el deporte profesional, la impaciencia es una reacción tan natural como peligrosa. Cuando un equipo como el Unicaja viene de tres temporadas brillantes, donde ... casi todo parecía fluir, el nivel de exigencia y las expectativas —dentro y fuera— se disparan. Derrotas, como las sufridas ante el Tenerife o el Andorra, activan cierta inquietud. Pero conviene analizar con calma lo que realmente ocurre. Este equipo dejó el listón muy alto y es difícil recuperar de inmediato ese nivel de excelencia tras la reestructuración de la plantilla. Es inevitable atravesar un proceso de adaptación mental, técnica y física. Y esa adaptación, como en toda estructura colectiva, es doble: no solo los nuevos jugadores deben integrarse al grupo, también el grupo debe adaptarse a ellos y todos a esta nueva realidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  7. 7

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adaptarse también es una cuestión de confianza

Adaptarse también es una cuestión de confianza