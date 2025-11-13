Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Balcerowski lanza un tiro libre en la casa del Mersin. FIBA

Balcerowski, versión 'deluxe'

El polaco, tras una campaña de adaptación, está siendo el mejor del Unicaja en estos primeros meses de competición y también una de las mejores noticias en un inicio con varios frentes que resolver

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:22

El Unicaja está viviendo en estos meses de competición la 'cara B' del éxito. La exigencia derivada de una temporada casi inmaculada y de las ... expectativas, casi inevitables, no cumplidas. Los números no están siendo muy distintos a los de algunas de estas últimas campañas, aunque las sensaciones en algunos partidos recientes y la actuación de los fichajes, en líneas generales, siembran dudas en los mentideros del Carpena. Las comparaciones, al fin y al cabo, resultan inevitables entre los que ya no están y los que vinieron en su lugar. Pero en ese juego no siempre se sale perdiendo: Olek Balcerowski, el jugador que más dudas generó la pasada campaña, está siendo el más brillante en esta. El motor de este 'nuevo' Unicaja y quien se ha decidido a tirar del carro en estos primeros partidos del curso.

