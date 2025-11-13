Balcerowski, versión 'deluxe'

El Unicaja está viviendo en estos meses de competición la 'cara B' del éxito. La exigencia derivada de una temporada casi inmaculada y de las ... expectativas, casi inevitables, no cumplidas. Los números no están siendo muy distintos a los de algunas de estas últimas campañas, aunque las sensaciones en algunos partidos recientes y la actuación de los fichajes, en líneas generales, siembran dudas en los mentideros del Carpena. Las comparaciones, al fin y al cabo, resultan inevitables entre los que ya no están y los que vinieron en su lugar. Pero en ese juego no siempre se sale perdiendo: Olek Balcerowski, el jugador que más dudas generó la pasada campaña, está siendo el más brillante en esta. El motor de este 'nuevo' Unicaja y quien se ha decidido a tirar del carro en estos primeros partidos del curso.

En Mersin, en el partido que selló, virtualmente, el pase al 'Top 16' de la Champions para el Unicaja, volvió a ser el mejor en un día propio para recuperar el ánimo perdido en Andorra y tomar aire y confianza para lo que se avecina. La figura del polaco se presentó imprescindible para que el Unicaja asestara un golpe en la mesa... y de la manera en la que lo logró, creciendo cuarto a cuarto e imponiendo su evidente superioridad. 18 puntos, 5 rebotes, un +/- de 18 puntos y 22 créditos de valoración fueron sus estadísticas en poco más de 21 minutos (21:10) disputados.

La sensación, y no sólo en este partido, es que Balcerowski es ese pívot dominante que el Unicaja anhelaba y necesitaba. Sólido en defensa, fiable en el rebote y también de cara a la canasta rival. La salida de Sima y la lesión de Kravish le dejan como único pívot puro en la plantilla. Ahora sin la ansiedad que en ocasiones genera la competencia y sabiendo que tienes más margen de error, su confianza se ha visto incrementada proporcionalmente a su rendimiento. Ahí ha estado la clave de su meteórica mejoría en cuestión de meses.

Es el jugador mejor valorado de la plantilla en los primeros seis partidos de la Liga Endesa, con un promedio de 13,3 puntos por encuentro, 4 rebotes, un +/- de 0 puntos y 16 créditos de valoración. Sólo ha 'pinchado' en uno de los seis partidos que van de competición doméstica, ante el Barcelona, en el que hizo cuatro puntos y no capturó ningún rebote. En los demás ha estado por encima de los dos dígitos de anotación. Destacan sus encuentros ante el Dreamland Gran Canaria (16 puntos, 3 rebotes y 25 créditos de valoración) y frente al Básquet Girona (13 puntos, 10 rebotes y 21 créditos de valoración), consiguiendo su primer doble-doble como cajista.

Y mención especial, en este arranque de campaña, también para Tyson Pérez que, aunque algo más irregular que el polaco, ha dejado actuaciones de mucho mérito en lo que va de competición. Ante el Tenerife y el Girona cuajó partidos de un nivel superlativo y en la Champions es el mejor valorado por el momento. La lesión de Kravish le ha obligado a desempeñarse en una posición que no es naturalmente la suya, la de 'cinco', de forma circunstancial, igual que Sulejmanovic, lo que añade un extra de mérito a sus últimas actuaciones.