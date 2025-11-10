Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro observa un partido con gesto de concentración.
Dilema en el Unicaja: sólo tiene una plaza de extracomunitario y tiene que hacer dos fichajes

El club mantiene la búsqueda de un recambio por Kravish y ahora acelera para encontrar un relevo a Xavier Castañeda, al que debe encontrar una salida

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:54

El Unicaja está metido de lleno en el mercado. Las lesión de David Kravish y el pobre rendimiento de Xavier Castañeda obligan al club malagueño ... a reestructurar la plantilla un mes y medio después de que comenzase la temporada.

