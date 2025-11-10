Dilema en el Unicaja: sólo tiene una plaza de extracomunitario y tiene que hacer dos fichajes

El Unicaja está metido de lleno en el mercado. Las lesión de David Kravish y el pobre rendimiento de Xavier Castañeda obligan al club malagueño ... a reestructurar la plantilla un mes y medio después de que comenzase la temporada.

Fichar un pívot es el movimiento más complicado. Lo demuestra el hecho de que Kravish se lesionó hace tres semanas y no se han producido avances para encontrar un recambio de garantías. El mercado de jugadores interiores es muy reducido y los buenos priorizan ahora mismo las ofertas de la Euroliga. El Unicaja tanteó alguna opción con pasaporte extracomunitario, pero no llegó a concretarse. Varios equipos de la máxima competición europea están buscando un jugador interior. Baskonia, Maccabi, Efes, Partizán y Panathinaikos están en el mercado, así que hay mucha competencia.

Ahora, la situación se ha complicado, pues también se busca un jugador que mejore la aportación de Xavier Castañeda. Hace unas semanas, los responsables de la dirección deportiva ya fueron recabando informes de bases y escoltas, viendo el pobre rendimiento del estadounidense. En esta posición sí hay más alternativas, pero también habrá que resolver el contrato de Castañeda, que no es demasiado elevado. Se asume que habrá que indemnizarlo y se espera que su agencia de representación, la que gestiona a casi la mitad de la plantilla, le busque un destino para abaratar la operación.

El Unicaja tiene ocupada una plaza de extracomunitario con James Webb, por lo que podría incorporar todavía un jugador con este tipo de licencia. El hecho de que Kravish (Bulgaria) y Castañeda (Bosnia) tengan pasaportes comunitarios es un ahora problema, pues no se ha liberado una plaza de extracomunitario y se asume que se tendrán que realizar dos fichajes.

El debate ahora es en qué puesto gastar esa ficha, aunque es algo que en cierto modo determinará el mercado y el perfil de jugador que se quiera fichar. El desarrollo de la temporada ha mostrado un déficit atlético del equipo, así que es posible que se use el comodín del extracomunitario en un jugador interior. El club ha recibido múltiples ofrecimientos en las últimas semanas, aunque algunos fueron descartados, así que ahora tendrá que hacer que las piezas de este puzle encajen, porque hay que tener presente que se trata de tres movimientos: una rescisión y dos fichajes. El aspecto económico será clave.