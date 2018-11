La World Travel Market, marcada por la incertidumbre del Brexit y el cambio climático Susana Díaz, Javier Fernández y Elías Bendodo, con alcaldes, concejales y profesionales del sector en el mostrador de la Costa del Sol en el expositor de Andalucía. / Salvador Salas Andalucía y la Costa del Sol ganan mucho en presencia con el diseño de sus expositores en ExCel PEDRO LUIS GÓMEZ Enviado especial. Londres Martes, 6 noviembre 2018, 00:24

La World Travel Market de 2018 aparece marcada por la incertidumbre delBrexit, presente en todas las reuniones y en todas las preguntas de los periodistas, y en la posible incidencia en el cambio de hábitos a causa de la evidente subida de las temperaturas en GranBretaña, hecho que no es baladí, ya que hay estudios que cifran en un aumento de entre tres y cuatro grados en un mes como noviembre, fecha en la que se celebra desde siempre este evento turístico que ayer abrió sus puertas en ExCel en medio de una inusitada expectación, con una gran afluencia de público, muy superior a la de pasadas ediciones.

El Brexit preocupa. Y mucho. La incertidumbre sobre qué va a pasar y cómo va a reaccionar la economía a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tiene a todo el mundo en un vilo. Nadie se atreve a pronosticar qué pasará, pero por de pronto expertos confirman que ha habido un receso de compra de segunda vivienda fuera de los límites de este país como consecuencia directa de esta espera de acontecimientos. Es curioso, pero se da la circunstancia de que en Londres, donde triunfó abrumadoramente el 'no' a la salida de la UE, nadie cree que al final se produzca, pero sin embargo todos los estudios y análisis señalan que la decisión es irreversible. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, que se estrenaba en la World Travel Market, al igual que la secretaria de Estado, Isabel Oliver, y el director general de Turespaña, reconoció que en las reuniones que mantuvo en la mañana de ayer con touroperadores y empresas del sector, el Brexit es un tema tan candente como preocupante, y reconoce que existe cierta prudencia en los mercados ante lo imprevisible del futuro cercano.

Arriba, José Ortiz, Juan Carlos Maldonado, Rosa Arrabal, Víctor Navas y Alejandro Herrero. Abajo, la ministra Reyes Maroto, en el centro, con la Secretaria de Estado de Turismo y el director general de Turespaña. Y una joven reparte ejemplares del City AM con la edición especial de SUR in English para la WTMen el metro / Salvador Salas

Igualmente, un tema que se comenta y no poco en la WTM es el aumento de temperaturas tan evidente que ha tenido lugar en Reino Unido, lo que puede suponer un nuevo 'rival' a destinos como el nuestro, ya que como señala Jeremy Rhoner, de una empresa turística ubicada en el pabellón de Londres, «no son pocos los británicos que ante la mejoría del tiempo han apostado por zonas del interior del país como punto para sus vacaciones», aunque reconoce igualmente que el sol y playa de «Málaga y de la Costa del Sol son imbatibles». Sea como fuere, no es menos cierto que en noviembre se nota cómo ha cambiado la climatología, ya que de no poder parar por el frío en Londres, con temperaturas que apenas si superaban los 4 grados al mediodía, ahora se registran los 14 grados que ayer se vivían a las cuatro de la tarde, hora en la que, eso sí, ya comienza a anochecer.

José Luis Romero, Manuel Osorio, Ángeles Muñoz, Manuel Castillo y Javier Recio, en el expositor de SUR. / Salvador Salas

La WTM2018 registró una masiva asistencia de visitantes y profesionales. España, ubicada en el pabellón 5 del palacio ExCel, ha visto reforzada en esta edición su atractivo y luminosidad por la positiva aportación de las zonas expositivas de Andalucía y de la Costa del Sol. La irrupción de Turismo Costa del Sol al habilitar un espacio propio ha sido valorada muy positivamente por los empresarios y profesionales, y todos coinciden en que en ningún momento resta a la zona de Andalucía, sino que suma, ya que al estar al lado mismo del pabellón de Turismo Andaluz, la sensación es de que todo es una misma unidad. Frente a la Costa del Sol, el expositor de Málaga, que mantiene el prurito de ser la única capital española con presencia propia en la WTM.

Elías Bendodo, Margarita del Cid, Jacobo Florido, Pablo Atencia y Santiago R. Gómez-Villares, con directivos y personal de SUR y SUR in English, en el expositor del periódico. / Salvador Salas

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, inauguró junto al consejero de Turismo, Javier Fernández, el expositor de Andalucía, mientras que Elías Bendodo hizo lo propio con el de la Costa del Sol, y la concejala María del Mar Martín Rojo con el de Málaga ante la ausencia del alcalde, Francisco de la Torre, que se encuentra en Moscú donde el domingo fue condecorado por el presidente Putin.

Luis Callejón, José García, Margarita del Cid, Ana Mula, Miguel Sierra y Manuel Villafaina. / Salvador Salas

Numerosos alcaldes, concejales de turismo malagueños, profesionales y empresarios del sector se dieron cita en la inauguración de la WTM, sin duda la feria internacional más interesante para nuestro mercado. Entre otros máximos regidores malagueños, José Ortiz, Víctor Navas,Ana Mula, Ángeles Muñoz, José A. Mena, Alejandro Herrero, Rosa Arrabal, Juan Carlos Maldonado, Óscar Medina y José María García Urbano, así como Margarita del Cid, presidenta de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental. Empresarios y profesionales como Luis Callejón, Manuel Villafaina, Miguel Sierra, Juan Bosco, Pablo Atencia, Santiago Ramón Gómez-Villares, Javier Piñanes, María Herrero, José García, Manuel Muñoz, Cristóbal Peñarroya, José Carlos Escribano, Marta Escribano y un largo etcétera. «Aquí no sólo se exhibe nuestro potencial, sino que también analizamos otros mercados competidores», señalaron Luis Callejón yManuel Villafaina, mientras Miguel Sierra inició los contactos con el restaurante Hispania para el proyecto de unas jornadas de productos malagueños, idea en la que el diputado Jacobo Florido también se mostró muy interesado.