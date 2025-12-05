Más vuelos que nunca en el aeropuerto de Málaga en el puente de la Constitución

En el aeropuerto de Málaga, el trasiego es máximo. El comienzo del puente de la Constitución se nota y mucho. Serán 1.608 los vuelos ... que se moverán hasta el próximo lunes. Una actividad que supone una cifra sin precedentes y que representa una subida del 7,9% respecto al mismo periodo del pasado año, según los datos facilitados por Aena. De ellos, 1.247 son aviones con conexiones internacionales.

La jornada de este viernes, día 5, es la de mayor movimiento de aviones. Las aerolíneas han programado un total de 447 vuelos, de los que 335 tienen como destino o procedencia aeropuertos de fuera de las fronteras. Le sigue en intensidad el próximo domingo, con 397 operaciones, de las que 314 son movimientos con instalaciones de fuera del país. Para este sábado hay programados 368 movimientos y para la jornada de final de este último puente antes de las navidades, el lunes, se han previsto 396 vuelos. Desde Aena recuerdan que el año pasado en este mismo puente el movimiento de aviones se elevó a 1.490.

En el conjunto de los aeropuertos de España, las aerolíneas han programado un total de 21.955 vuelos para el puente de diciembre, entre los días 5 y 8 del último mes del año, frente a los 21.258 vuelos del año anterior. Coincide con Málaga en que el día con más operaciones será este viernes, con un total de 5.743 operaciones previstas, seguido del lunes, con 5.496 vuelos; el domingo, con 5.444 vuelos, y el sábado, con 5.272 operaciones.

Por aeropuertos, el de Madrid es el que registrará un mayor número de vuelos en total, con 4.610 operaciones previstas; seguido del de Barcelona, con 3.659 vuelos; y el de Gran Canaria, donde hay programados 4.759 operaciones. En cuarto lugar se coloca Málaga, seguido de Alicante, donde se esperan 1.224 movimientos de aviones a lo largo de estos cuatro días, con un máximo de 316 para el sábado.