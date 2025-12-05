Estos son los destinos estrella desde el aeropuerto de Málaga para este puente

Para la última escapada del año antes de la Navidad, los malagueños se mantienen fieles a disfrutar de las clásicas capitales europeas. Un informe de ... Vueling señala que los destinos estrella para volar desde el aeropuerto de Málaga en este puente de la Constitución son Roma, París y Bruselas. La compañía advierte del aumento de la actividad en estas fechas y cifra en 192 los vuelos programados desde la capital de la Costa del Sol y en 470 los movimientos que operará en el conjunto de los seis aeropuertos de Andalucía, entre el 5 y el 8 de diciembre. Esta aerolínea perteneciente al grupo IAG prevé mover más de 2.300 vuelos en el conjunto de su red.

La compañía explica que Roma y París se sitúan entre las opciones preferidas de los malagueños por su patrimonio histórico y su oferta artística, mientras que Ámsterdam, Bruselas y Londres atraen a quienes buscan mercados navideños, planes urbanos y propuestas de ocio urbanas. Además, señala que entre los destinos españoles son Fuerteventura y Gran Canaria las que completan la oferta para quienes optan por desconectar en un entorno de naturaleza y buen clima.

Precisamente, esta aerolínea ha presentado su campaña navideña, que gira sobre el lema 'Llega la Navidad. Llegas con tu aerolínea, la de aquí«. »Es una propuesta emocional que pone en valor la importancia de la conectividad aérea en los territorios«, precisa para avanzar que Vueling ha programado más de tres millones de asientos con origen o destino España para las Fiestas, es decir, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, facilitando el reencuentro de millones de personas. »Con este enfoque, Vueling subraya el papel del viaje como protagonista de la Navidad y cómo su red de destinos facilita que miles de personas puedan reencontrarse cada año«, afirma.

Además, destaca su compromiso con la movilidad y el desarrollo de toda la región de Andalucía por lo que la campaña hace un guiño a la singularidad de la región. Recuerda que ha programado más de quince millones de asientos con origen o destino en España para la temporada de invierno 2025, más de 400.000 asientos adicionales con respecto al invierno anterior. Un programa de invierno récord con especial énfasis en su base principal en Barcelona, el refuerzo de su red de aeropuertos estratégicos, el mercado nacional y los corredores entre la Península y las islas Baleares y Canarias. Y recalca que es la única aerolínea con presencia en los seis aeropuertos andaluces. En el caso de Málaga cuenta con catorce conexiones y 1,2 millones de asientos, incrementando las frecuencias en rutas estratégicas como Barcelona, Palma, Santiago de Compostela y París-Orly.