Un viajero espera en el aeropuerto el momento del embarque. SUR

Estos son los destinos estrella desde el aeropuerto de Málaga para este puente

Roma, París y Bruselas encabezan las reservas de vuelo para hacer la última escapada del año antes de Navidad, según los datos facilitados por Vueling

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:08

Para la última escapada del año antes de la Navidad, los malagueños se mantienen fieles a disfrutar de las clásicas capitales europeas. Un informe de ... Vueling señala que los destinos estrella para volar desde el aeropuerto de Málaga en este puente de la Constitución son Roma, París y Bruselas. La compañía advierte del aumento de la actividad en estas fechas y cifra en 192 los vuelos programados desde la capital de la Costa del Sol y en 470 los movimientos que operará en el conjunto de los seis aeropuertos de Andalucía, entre el 5 y el 8 de diciembre. Esta aerolínea perteneciente al grupo IAG prevé mover más de 2.300 vuelos en el conjunto de su red.

