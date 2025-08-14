Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Viajeros hacen cola ante los mostradores de facturación del aeropuerto de Málaga. Marilú Báez

Más vuelos en el aeropuerto de Málaga en el puente de agosto

Las aerolíneas han programado 2.350 aterrizajes y despegues desde este jueves hasta el próximo domingo, 49 más que el año pasado

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:49

Máximo trasiego en el aeropuerto de Málaga en la operación salida con motivo del puente de agosto. Los datos de Aena apuntan a que habrá ... una mayor intensidad de pasajeros al haber programado las aerolíneas más vuelos que el pasado año. Concretamente, las 62 compañías que operan en esta infraestructura han previsto 2.350 movimientos de aviones. La cifra constata un aumento de 49 aterrizajes y despegues respecto al mismo periodo del pasado año.

