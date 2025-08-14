Más vuelos en el aeropuerto de Málaga en el puente de agosto

Máximo trasiego en el aeropuerto de Málaga en la operación salida con motivo del puente de agosto. Los datos de Aena apuntan a que habrá ... una mayor intensidad de pasajeros al haber programado las aerolíneas más vuelos que el pasado año. Concretamente, las 62 compañías que operan en esta infraestructura han previsto 2.350 movimientos de aviones. La cifra constata un aumento de 49 aterrizajes y despegues respecto al mismo periodo del pasado año.

De estos vuelos, 1.870 conectarán con ciudades de fuera de las fronteras mientras que 480 lo harán con destinos nacionales. Cabe recordar que en el actualidad desde la Costa del Sol se puede volar sin escalas a 157 aeropuertos del mundo.

La jornada más intensa será la del próximo domingo con 596 vuelos, seguida de la del propio viernes festivo con 593, de los que 462 son conexiones internacionales.