Unicaja se incorpora al consejo asesor de la Cátedra Peñarroya de Turismo de San Telmo

Unicaja entra a formar parte del consejo asesor de la Cátedra Peñarroya de Turismo. Lo hace en la reunión anual que se ha celebrado este ... martes en Málaga y con el propósito de «potenciar la investigación en relación con la industria turística y fijar estrategias para su fortalecimiento». Desde esta entidad financiera consideran que «esta colaboración refuerza el compromiso de ambas entidades con la excelencia y la innovación en el sector turístico a nivel nacional», además de contribuir al sostenimiento y al desarrollo de las actividades de formación e investigación de la Cátedra.

Cabe recordar que este consejo asesor es el encargado de fijar las líneas de investigación y de definir las actividades a desarrollar por la Cátedra, con el propósito de mejorar y consolidar la industria turística, así como su competitividad. Un trabajo que se materializa en el desarrollo, junto con los protagonistas del sector del turismo, de aquellos elementos que les permitan promover un desarrollo sostenible y competitivo. Otro de los objetivos es reunir a los principales representantes turísticos para avanzar juntos hacia nuevas oportunidades de desarrollo.

«Con la integración en la Cátedra Peñarroya, Unicaja reafirma su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el turismo, sumándose a un espacio comprometido con el impulso del conocimiento y la innovación en el sector turístico, el fortalecimiento de la dirección y el liderazgo de sus instituciones y un desarrollo sostenible y competitivo», detallan desde Unicaja, que precisan que esta entidad «apoya la investigación y el fortalecimiento en el ámbito del sector turístico con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de España y contribuir a su consolidación como referente internacional en excelencia y sostenibilidad».