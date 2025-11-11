Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia del nuevo consejo asesor de la Cátedra Peñarroya de Turismo. SUR

Unicaja se incorpora al consejo asesor de la Cátedra Peñarroya de Turismo de San Telmo

El objetivo es potenciar la investigación en relación con la industria turística y fijar estrategias para su fortalecimiento

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:44

Unicaja entra a formar parte del consejo asesor de la Cátedra Peñarroya de Turismo. Lo hace en la reunión anual que se ha celebrado este ... martes en Málaga y con el propósito de «potenciar la investigación en relación con la industria turística y fijar estrategias para su fortalecimiento». Desde esta entidad financiera consideran que «esta colaboración refuerza el compromiso de ambas entidades con la excelencia y la innovación en el sector turístico a nivel nacional», además de contribuir al sostenimiento y al desarrollo de las actividades de formación e investigación de la Cátedra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

