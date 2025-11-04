Los turistas británicos que eligen la capital malagueña gastan más que la media de España

Los turistas británicos que recalan en la capital malagueña tienen un mayor poder adquisitivo que la media de España. El concejal de Turismo del Ayuntamiento ... de Málaga, Jacobo Florido, ha asegurado en la primera jornada de la World Travel Market (WTM) que los viajeros procedentes del Reino Unido hacen un desembolso en la ciudad de 200 euros por persona y día, una cifra que se dispara hasta los 400 cuando se trata de profesionales que acuden a participar en algún evento o congreso. Florido ha explicado que el gasto medio a nivel nacional de los británicos que disfrutan de sus vacaciones en España es de 177 euros y ha destacado la importancia de este mercado que representa el 10% del total de viajeros internacionales de la capital.

Florido ha insistido en que el objetivo de Málaga en esta feria, en la que vuelve a estar presente con un expositor propio, es consolidar el liderazgo del mercado británico como su principal emisor internacional, reforzar el gasto medio y el turismo de calidad. Para ello, tienen previsto una treintena de citas con touroperadores especializados en segmentos como el turismo premium y lujo, agencias de viajes online y presenciales, aerolíneas, empresas turísticas, organizadores de eventos, proveedores, creadores de contenido y operadores de segmentos principales como el turismo cultural, el turismo idiomático o el de cruceros.

El concejal de Turismo ha señalado que en el marco de esta feria se mantienen también reuniones con profesionales de otros mercados. Entre ellos ha citado países estratégicos para el destino, como Norteamérica, Oriente Medio, Asia y Europa continental. En este sentido, ha destacado la fortaleza del turismo norteamericano que se mantiene según qué mes como el segundo o el tercero más importante para los hoteleros incluso cuando la ciudad ya no cuenta con el vuelo directo que opera United Airlines y que une a diario la Costa del Sol con Nueva York durante la temporada alta. Además, ha avanzado que también se ha constatado un fuerte repunte de turistas asiáticos con una subida del 75% de llegada de turistas chinos y un fuerte incremento de coreanos con el vuelo directo a Seúl.

En esta primera jornada de la WTM se ha llevado a cabo la firma de un protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento, a través del Área de Turismo, y la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, con la intención de establecer vías de estudio que puedan facilitar la cooperación turística entre ambas entidades. En concreto, se va a analizar la posibilidad de colaboración en diferentes ámbitos como: intercambio de experiencias y mejores prácticas de la promoción de la actividad turística; desarrollo de campañas conjuntas que fortalezcan el sector como elemento vertebrador de la actividad económica y ciudadana; colaborar en iniciativas que promuevan el turismo responsable u organizar eventos profesionales conjuntos e impulso de proyectos tecnológicos y sostenibles que combinen la innovación con el respeto por el entorno natural y social. La vigencia de este protocolo es de un año.

Florido se ha mostrado convencido de que Málaga tiene aún un largo recorrido en el mercado británico y de que seguirán creciendo en el Reino Unido el próximo año. Ha recordado que de enero a septiembre, las llegadas de viajeros hoteleros británicos han aumentado más de un 20%, mientras que las pernoctaciones lo han hecho en un 9,7%, con una estancia media que alcanza los 2,39 días.