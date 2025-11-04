Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jacobo Florido junto a Gómez en el stand de Málaga. Ñito Salas

Los turistas británicos que eligen la capital malagueña gastan más que la media de España

Florido asegura que las reservas de estos viajeros en el destino crecen a ritmo de dos dígitos

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada Especial Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:37

Los turistas británicos que recalan en la capital malagueña tienen un mayor poder adquisitivo que la media de España. El concejal de Turismo del Ayuntamiento ... de Málaga, Jacobo Florido, ha asegurado en la primera jornada de la World Travel Market (WTM) que los viajeros procedentes del Reino Unido hacen un desembolso en la ciudad de 200 euros por persona y día, una cifra que se dispara hasta los 400 cuando se trata de profesionales que acuden a participar en algún evento o congreso. Florido ha explicado que el gasto medio a nivel nacional de los británicos que disfrutan de sus vacaciones en España es de 177 euros y ha destacado la importancia de este mercado que representa el 10% del total de viajeros internacionales de la capital.

