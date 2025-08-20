Turismo Costa del Sol refuerza su presencia en los mercados asiáticos

Turismo Costa del Sol pone el foco en mercados lejanos que aportan un viajero de alto poder adquisitivo. La oferta de lujo y de golf ... son los grandes reclamos con los que el destino malagueño ha intensificado su presencia en países asiáticos y en el Golfo Pérsico. Desde esta empresa pública señalan que estas acciones se enmarcan «en la estrategia de diversificación y captación de visitantes internacionales».

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, destaca como uno de los hitos logrados en estos mercados la visita de inspección de la consultora especializada Asialink, cuya directora participó en una mesa de trabajo de lujo como experta en el mercado chino. Explica que «en el encuentro se analizaron tendencias emergentes del viajero, cambios en los perfiles de cliente y oportunidades de negocio, así como la necesidad de planificar acciones conjuntas que fortalezcan la presencia del destino en China en el segmento premium». Díaz avanza que «queremos que quienes venden destinos experimenten en primera persona lo que ofrece la Costa del Sol. Solo así podrán transmitir la autenticidad y diversidad de nuestra oferta».

Dentro de las acciones realizadas en lo que va de año, señala que en el ámbito deportivo, el destino participó en la 11ª edición de la Asian Golf Tourism Convention (AGTC), celebrada en Danang, Vietnam. Se trató de un evento organizado por la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf (IAGTO) que reunió a operadores internacionales procedentes de Asia, Australasia, el Océano Índico y el Golfo Pérsico. La delegación de la Costa del Sol mantuvo una agenda cerrada de 25 reuniones profesionales, presentando su variada oferta golfística junto a La Hacienda Golf Links y Marvellous Golf.

Además, se realizaron actividades de networking en un ambiente distendido, lo que favoreció la generación de nuevos contactos comerciales. «El segmento de golf es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de Turismo Costa del Sol, tanto por su potencial desestacionalizador como por su alto impacto económico. Participar en una cita de primer nivel como esta nos permite posicionar nuestra marca en mercados estratégicos y generar oportunidades reales de negocio con turoperadores altamente especializados», precisa Díaz.

Dentro de la agenda promocional en mercados asiáticos se realizó una acción en el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), que incluyó visitas a Kuwait, Riad y Abu Dhabi. Cabe recordar que el aeropuerto de Málaga cuenta con vuelos directos durante la temporada de verano con los dos primeros destinos mencionados. «Acompañados por diez empresas miembros del Foro de Turismo de Lujo, los representantes del destino mantuvieron encuentros profesionales y actividades de networking con agencias especializadas en el segmento premium. El objetivo fue reforzar la posición de la Costa del Sol como destino de referencia para viajeros interesados en la cultura, la alta gastronomía, el estilo de vida mediterráneo y las compras exclusivas», apunta Antonio Díaz que considera que estos encuentros han servido también para detectar nuevas oportunidades de negocio y tendencias que «guiarán la planificación estratégica del destino en los próximos meses».