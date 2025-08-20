Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Técnicos de Turismo Costa del Sol, en una de las acciones en el Golfo Pérsico. SUR

Turismo Costa del Sol refuerza su presencia en los mercados asiáticos

El turismo de lujo y de golf son los ejes centrales de las acciones desarrolladas en China y el Golfo Pérsico

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:07

Turismo Costa del Sol pone el foco en mercados lejanos que aportan un viajero de alto poder adquisitivo. La oferta de lujo y de golf ... son los grandes reclamos con los que el destino malagueño ha intensificado su presencia en países asiáticos y en el Golfo Pérsico. Desde esta empresa pública señalan que estas acciones se enmarcan «en la estrategia de diversificación y captación de visitantes internacionales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  5. 5 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  8. 8 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Turismo Costa del Sol refuerza su presencia en los mercados asiáticos

Turismo Costa del Sol refuerza su presencia en los mercados asiáticos