De Toro: «El vuelo Málaga-Nueva York no representa ningún dolor de cabeza. Es una ruta de éxito»

Apenas horas antes de que aterrizara en Málaga el pasado viernes el primer avión de United Airlines procedente de Nueva York para partir un par ... de horas después desde la Costa del Sol a la Gran Manzana, el jefe de Ventas de esta compañía en España, Antonio de Toro, avanza los buenos resultados de esta conexión que asegura que «cumple con las expectativas», pese al escenario de incertidumbre del mercado norteamericano. Es más, apunta que «el vuelo de Málaga no representa ningún dolor de cabeza. Es una ruta de éxito».

–Tercer verano uniendo Málaga con Nueva York. ¿Cómo van las ventas?

–Los vuelos están bastante bien en relación a los datos de 2024.

–¿Van mejor?

–Van igual, pero hay que tener en cuenta que a nivel de tráfico aéreo en todo el mundo, el otro día el Departamento de Comercio Americano dijo que había una bajada importante desde Europa, que cifraba en el 16% por el efecto de la nueva Administración Trump. Pero nosotros lo estamos compensando con tarifas más atractivas que el año pasado. Realmente el impacto no está siendo tan fuerte como podríamos llegar a esperar. Estamos dentro de las expectativas. La verdad es que estamos contentos.

–¿Por lo que comenta no parecen estar preocupados por ese impacto del que habla con la llegada de Trump o de la 'guerra' de aranceles?

–No. Lo que sí es que estamos atentos porque es un momento de incertidumbre porque no sabemos qué dirección van a tomar. Pero la realidad es que el mercado como tal parece que tampoco lo está descontando mucho. Quiero decir que no hay grandes diferencias de ocupación con respecto al año pasado. Sí que es verdad que cuando empezó todo hubo una pequeña bajada de reservas, que se han compensado en estas últimas semanas y hemos visto otra vez una reacción positiva a ambos lados del Atlántico, tanto desde Estados Unidos para acá y desde aquí para Estados Unidos.

–¿Hay más demanda desde Estados Unidos o desde Málaga?

–El 30% de los pasajeros se originan en España o en Europa y el 70% en Estados Unidos. Es un porcentaje muy bueno porque normalmente en una compañía americana, en muchos vuelos, el porcentaje de venta americano es mayor. Pero sí que es verdad que en el caso de Málaga es muy bueno. Se nota que el vuelo ha tenido muy buena acogida en toda Andalucía.

–¿Y esa proporción está en línea con el resto de rutas que operan en España?

–No. Cada ruta es muy diferente. Los datos de Barcelona, por ejemplo, el origen del mercado americano es mucho mayor pero porque tienen ahí la fuerza de los cruceros. En Málaga también tienen otros atractivos que para los americanos son muy positivos, pero desde el punto de vista de contribución local, estamos muy contentos de que sea un porcentaje tan bueno.

–¿Qué es lo que buscan en el destino los americanos que viajan en el vuelo de Málaga?

–Son muchos factores. No solamente toda la parte histórica y de patrimonio, por supuesto. Este viajero se sale del típico perfil del pasajero europeo que busca sol y playa. Málaga ofrece, sin duda, ese sol y playa, pero también viene gente por su oferta de puertos náuticos, a jugar al golf, a temas culturales y a disfrutar de la gastronomía. Siempre digo que Málaga es la puerta de Andalucía, que la Costa del Sol abre las puertas a Granada, a Sevilla, a Córdoba y a las otras capitales andaluzas. Entonces no solamente es el atractivo de Costa del Sol.

–¿Siguen notando ese tirón de la Málaga tecnológica que configura un mix con el turista vacacional?

–Sí. Nosotros desde el 2023 hasta el 2025, con la operativa diaria, hemos subido la oferta un 280%. Este año es la misma operación que el año pasado. Son más de 51.000 asientos en toda la temporada. Nuestros aviones tienen 16 asientos en business y estos tienen una ocupación bastante buena. Hay dos partes, la parte corporativa, donde hay un peso importante de todos los esfuerzos en desarrollar proyectos tecnológicos en Málaga, pero también hay un porcentaje importante de turistas de un alto valor que no les importa pagar por volar en nuestra cabina de Polaris.

–¿Qué expectativas tienen de ocupación y de movimiento de viajeros este verano?

–No puedo dar una cifra de ocupación, pero sí puedo decir que estamos con unos porcentajes altos y que el vuelo de Málaga no representa ningún dolor de cabeza. Es una ruta de éxito. No es una conexión que sea preocupante para nosotros. Porque ahí combinamos dos cosas. No sólo el factor de ocupación, sino tarifas buenas. Para nosotros, dentro de la cartera de vuelos que tenemos, no sólo en España sino en Europa, el de Málaga es una conexión que nos da muchas alegrías.

–¿A la tercera será la vencida en cuanto a lograr que el vuelo se mantenga todo el año?

–Esto no lo sabemos aún. Va a depender también, como siempre, de la flota que tengamos. Mis compañeros de planificación en Chicago son los que nos irán dando esas buenas nuevas.

–Y en cuanto a ese aumento de la flota, ¿United Airlines se puede ver afectado por la guerra arancelaria?

–Tenemos planificadas entregas tanto de Boeing como de Airbus. No hay ningún tipo de noticias internas que nos hagan preocupar. Estamos esperando los Airbus 321XLR y el primero se espera que lo recibamos a principios de 2026.

–¿Y ese es un avión propicio para la ruta Málaga-Nueva York?

–Perfectamente, es un avión idóneo para esa conexión.

–¿Tiene United Airlines perspectivas de abrir en Málaga nuevas rutas a Estados Unidos o de abrir en Andalucía más conexiones?

–No, no. Tenemos que ir pasito a pasito, aunque nunca se sabe. Puede surgir la sorpresa en cualquier momento, pero, en principio, que yo sepa, no se piensa en volar a otros destinos norteamericanos desde la Costa del Sol ni abrir nuevas rutas a dicho mercado desde otros aeropuertos de Andalucía.

–¿Qué novedades plantea la compañía para este verano?

–La principal es que empezamos a volar desde Bilbao a Nueva York el próximo 1 de junio. Comenzamos igual que lo hicimos en Málaga, con tres frecuencias semanales. Van muy bien las ventas. Somos optimistas con esta nueva conexión. También el vuelo de Barcelona a San Francisco empieza tres semanas antes y en Mallorca hemos incrementado de tres frecuencias a cuatro y hemos ampliado un mes, hasta el 24 de octubre, nuestra programación. Por contra, el pasado 2 de mayo dejamos la ruta con Tenerife, que ya no vamos a operarla más. No se han cubierto las expectativas.