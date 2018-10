El sector hotelero de la Costa mira al gas para su transición energética Salvador Salas Foro SUR La patronal Aehcos reclama menos trabas ante las mejoras ambientales en un foro de SUR en el que Nedgia prevé una demanda creciente de esta energía limpia, también para la movilidad de los visitantes JOSÉ VICENTE ASTORGA Miércoles, 31 octubre 2018, 13:18

El nuevo turista demanda y exige de forma creciente que los hoteles y el entorno urbano más cercano sean más sostenibles ambientalmente, una realidad de la que las empresas son conscientes y en la que quieren dar la batalla para contribuir a reducir el consumo energético, las emisiones de gases de efecto invernadero y también costes. Setenta hoteles de la Costa del Sol se han apuntado ya al gas natural para atender sus necesidades, desde las cocinas al agua caliente o la climatización, con un ahorro en la factura que puede llegar al 40 por ciento sobre el modelo convencional de electricidad, fuel y butano. La actual realidad de la transición energética en los hoteles de la provincia es «buena», en opinión de la patronal Aehcos, y con grandes perspectivas de crecimiento tanto en volumen de clientes como en el de nuevos servicios -el transporte público y privado-, una demanda creciente en la que basa parte de sus planes estratégicos Nedgia Andalucía, la distribuidora en la Comunidad de Naturgy, la principal gasista española. El gas es una de las energías más implicadas en esta transición energética hacia la descarbonización por su bajo impacto ambiental, la estabilidad en los precios y una implantanción sin grandes inversiones sobre equipos existentes, como puso de relieve ayer en el foro 'Gas natural, sostenibilidad y eficiencia energética' en el sector turístico', Roberto Cámara, responsable de Gran Consumo de Nedgia España. Cámara no dudó en calificar de «apuesta ganadora» el gas natural para automoción, «como lo es en Asia y en países europeos». También el alcalde, Francisco de la Torre, que dio la bienvenida al foro patrocinado por la gasista, destacó la apuesta de la Empresa Municipal de Transportes por vehículos movidos por esta energía «por encima del autobús eléctrico».

09:44 Vídeo. Mesa redonda sobre la eficiencia energética en el sector turístico / Pedro J. Quero

Cámara defendió las ventajas de este combustible limpio, en el que recordó que Málaga fue una de las ciudades pioneras «hace casi 200 años». Vaticinó un futuro no lejano donde la movilidad y la introducción de gas natural renovable (el obtenido a partir de la gestión de residuos orgánicos en vertederos, del que se puede aprovechar para usos industriales el CO2) transformarán la actual realidad de la demanda energética incluido el transporte, un capítulo de gran importancia en la movilidad del turismo en sus destinos vacacionales. Cámara aseguró que el descenso en el gasto energético es un horizonte no preocupa a la industria del gas, «que atenderá nuevas demandas y que además no tiene alternativa en ciertas demandas del sector industrial, como la industria cerámica y la siderúrgica», aseguró. La implantación de puntos de repostaje en carreteras es, en ese sentido, uno de los objetivos estratégicos de Naturgy a través de la red Eco-Gate, una iniciativa con apoyo europeo que beneficiará al litoral mediterráneo y atlántico. A la conciencia ambiental para avanzar en menos gasto energético a partir de fuentes no contaminantes se une en el caso del sector turístico la reducción de costes empresariales -la energía y el capítulo de personal son los epígrafes más importantes en el sector-, como destacó Luis Callejón, presidente de la patronal Aehcos en el debate que moderó la periodista de SUR Pilar Martínez. Callejón puso de relieve cómo en sólo un año, de 2014 a 2015, la preferencia del visitante por establecimientos sostenibles había pasado del 10 por ciento a más del 50 por ciento. En línea con esa demanda, Callejón destacó el esfuerzo que ha emprendido el propio sector y el acompañamiento que realiza Aehcos para propiciar la renovación energética, pero también denunció las trabas burocráticas y el vacío regulatorio -los planes generales de los municipios- que frenan incluso cambios no necesariamente de gran alcance económico encaminados a mayor sostenibilidad de los edificios e instalaciones. Puso el ejemplo de pérgolas, fachadas y chimeneas bioclimáticas como reformas sin encaje en la normativa municipal. Reclamó por ello «cambiar burocracia por velocidad y creernos todos la sostenibilidad» para un apoyo público efectivo más allá de los incentivos a la hora de tramitar proyectos de mejora y eficiencia energética. «No podemos poner trabas que retrasan una década el cambio», dijo Callejón, que recordó como en su actividad como arquitecto en Torremolinos fue la demanda de los hoteleros del paseo marítimo el factor determinante para la llegada de conducciones al municipio. El presidente de Aehcos abogó por un concepto amplio de sostenibilidad, «que sea percibido por el turista desde las papeleras al alumbrado». «Las empresas podemos adaptarnos, pero también es necesario que el entorno lo haga, y ahí nos queda mucho camino por andar. Sólo falta mirar el saneamiento integral por el que llevamos peleando 50 años», se lamentó ante una defiencia histórica sobre la que volvería en otro momento como condición previa de la sostenibilidad ambiental.

Desde la Junta de Andalucía, Javier Ariza, jefe del área de Captación y Gestión de Proyectos de la Agencia Andaluza de la Energía, destacó el incremento del 23 por ciento que el consumo de gas natural ha experimentado en Andalucía en el último año, y situó este combustible como «una energía que nos puede acompañar en la descarbonización». Ariza defendió la política de incentivos aplicada desde 2014 para la eficiencia energética y la necesidad de acortar los actuales tiempos en el pago de las ayudas «lo antes posible a las entidades colaboradoras, que representan a los solicitantes privados y que son la correa de transmisión de nuestro trabajo».