Viajero se dirige a los mostradores de facturación de Ryanair en el aeropuerto de Málaga. SUR

Ryanair ofrece vuelos a Málaga desde 90 destinos por 29,90 euros por la feria

La aerolínea de bajo coste cuenta en el aeropuerto de la Costa del Sol con once rutas nacionales y 79 internacionales

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:46

La aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair, que es la que más viajeros mueve en el aeropuerto de la Costa del Sol, ha lanzado una ... promoción para facilitar la llegada de turistas a la Feria de Málaga, que considera una de «las celebraciones más emblemáticas de España». La compañía ha anunciado que ofrecerá vuelos a la capital malagueña durante el mes de agosto desde sólo 29.99 euros desde 90 rutas con destino a la Costa del Sol. De ellas, once son conexiones con destinos españoles y 79 son internacionales.

