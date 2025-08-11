Ryanair ofrece vuelos a Málaga desde 90 destinos por 29,90 euros por la feria

La aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair, que es la que más viajeros mueve en el aeropuerto de la Costa del Sol, ha lanzado una ... promoción para facilitar la llegada de turistas a la Feria de Málaga, que considera una de «las celebraciones más emblemáticas de España». La compañía ha anunciado que ofrecerá vuelos a la capital malagueña durante el mes de agosto desde sólo 29.99 euros desde 90 rutas con destino a la Costa del Sol. De ellas, once son conexiones con destinos españoles y 79 son internacionales.

La aerolínea recuerda que «la Feria de Málaga 2025 se celebrará del 16 al 23 de agosto y volverá a ser uno de los grandes acontecimientos del verano andaluz. Este evento, que conmemora la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla en 1487, atrajo en su edición de 2024 a cerca de 900.000 visitantes, consolidando su papel como motor cultural y turístico en la región». Y explica que «con 790 rutas desde aeropuertos españoles, Ryanair sigue democratizando los viajes y facilitando escapadas económicas a destinos inolvidables. En este sentido, la aerolínea continúa impulsando un modelo de viaje ligero».

Ryanair pone en valor la transformación de Málaga en estos días de fiesta que se celebran en dos escenarios diferenciados: el Centro Histórico, donde se concentra la actividad diurna con ambiente tradicional, y el Real del Cortijo de Torres, que acoge más de 200 espectáculos, casetas abiertas al público, atracciones y conciertos de artistas reconocidos.