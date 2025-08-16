El puerto de Málaga recibe una decena de cruceros en la segunda quincena de agosto
Las escalas están previstas entre el 17 y el 27 de agosto
Málaga
Sábado, 16 de agosto 2025, 13:23
El Puerto de Málaga recibirá un total de diez escalas de cruceros durante la segunda quicena de agosto, en concreto, están previstas entre el 17 ... y el 27 de agosto.
Así, el día en que más buques coinciden en el recinto portuario es este domingo, 17 de agosto, precisamente, el primer fin de semana de la Feria de Málaga. Serán en total cuatro cruceros, según los datos consultados por Europa Press.
Se trata de Silver Whisper con capacidad máxima para 623 pasajeros; Mein Schiff Relax, con capacidad máxima para 5.000 pasajeros; MSC Música, con capacidad máxima para 3.605 pasajeros; y Ambience, con capacidad máxima para 1.400 pasajeros.
Por otro lado, el martes, 19 agosto llegarán dos: Carnival Miracle, que realizará su primera escala y tiene capacidad máxima para 2.680 pasajeros; y Aidacosma, de Aida Cruises, con capacidad máxima para 6.880 pasajeros.
Los días 22, 23, 24 y 27 de agosto llegarán al puerto un crucero por día. Se trata, en primer lugar, de Arvia con capacidad máxima para 5.200 pasajeros; y un día más tarde, el 23 agosto, llegará Aidastella con capacidad máxima para 2.700 pasajeros.
Posteriormente, el domingo 24 agosto llegará al puerto malagueño el Silver Ray capacidad máxima para 600 pasajeros y el miércoles, 27 agosto, lo hará MSC Música con capacidad máxima para 3.605 pasajeros.
