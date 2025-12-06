Primer fin de semana grande de Navidad: «Mucha gente y mucho calor»

Los más de 20 grados de temperatura marcan el relato del primer fin de semana grande de Navidad, que coincide con el inicio de un ... puente de la Constitución con récord de vuelos en el aeropuerto y de trenes en la estación María Zambrano. «Mucha gente y mucho calor», afirman casi que al unísono un grupo de amigos de Don Benito, que en su mayoría conocía la ciudad pero no en estas fechas previas a la Navidad. «Está muy bonita, aunque nos falta ver esta noche las luces que tiene que ser un espectáculo», comenta Gloria, mientras que se quitan la palabra para hablar de los planes y de lo que ya han visitado Marisol, Inés, Loli, María José, que dice que no pueden dejar de nombrar a los hombres del grupo de amigos: «son dos pacos y un Fernando». Los tres más interesados en buscar recomendaciones para sentarse ya a la mesa «en un sitio de los de aquí, bueno y barato, que somos jubilados», precisan.

Una Málaga llena de gente que se deja sentir en los paseos marítimos, más que ambientados y con hasta grupitos de amigos en la playa tomando el sol, en el mercado navideño del Parque y en el de Sabor a Málaga, por el que era casi imposible transitar. La vista de la calle Larios, todo un hervidero de personas, hablaba por sí sola de cómo se ha estrenado diciembre. Y en los comercios del Centro daban cumplida cuenta de que «hay más movimiento que el año pasado», para explicar que este fin de semana es el termómetro de cómo va a ir la campaña navideña. Antonio Rojo, propietario de Otto London, afirma que «la temporada comenzar ha comenzado muy bien. Se nota el puente en ventas y se nota también en el encendido de las luces». Unas declaraciones que confirma con el tirón de ventas en la tienda de al lado Smach, también de la familia, en la que destacan que «ya se hacen muchas compras de regalos para Navidad».

Ñito Salas

En el primer puesto de artículos navideños del Parque, Paco relata que es el negocio más antiguo del mercado y que este puente es clave «y más con estas buenas temperaturas». Señala que es el fin de semana en que en las casas queda puesto el árbol y hecho el nacimiento, a lo que añade otra parte importante de este comercio, los trajes de pastorcillos. «Son todos hechos a mano por Loli -que no para de mostrar distintos modelos para niños y para niñas-». Precisa Paco que «lleva 40 años confeccionando estas ropas típicas y que es en estas fechas cuando más se venden para tenerlos preparados para las fiestas del colegio».

«Más gente que el año pasado»

Un poco más allá, ya en los puestos de artesanía, en Mis Tazas, que regenta Gerda, confirman que «hay más gente que el año pasado y que las ventas de este puente marcan claramente cómo se va a desarrollar la temporada. Acabamos de empezar, pero se esperan días fuertes». La cantidad de familias con niños, de grupo de amigos y de parejas disfrutando del puente así lo constatan.

Ampliar Ñito Salas

La perspectiva mientras esperas a poder cruzar el Parque para recorrer el mercado de Sabor a Málaga ya te advierte de que se va a hacer complicado andar. Ya en la otra acera se confirma la percepción, aunque a los visitantes parece no incomodarles demasiado. «Es como todos los años. Sabemos a lo que venimos», comentan Raquel y Alba, de Córdoba, y que como amantes de los quesos consideran que es una cita obligada. Mientras suenan los clásicos villancicos, en el puesto de quesos Porticatero, de Yunquera, Saray Merchán no para de explicar las características de sus productos más señeros: «los más típicos son los quesos de cuatro colores y el de guindillas. Estamos vendiendo más que el pasado año. La feria ha empezado con mucha fuerza».

Y no son todos españoles los que buscan estos productos con sello de malagueño. Markus y Sabine, dos alemanes que llevan ya dos días en la ciudad, son muy claros sobre su visita: «No sabéis lo que tenéis con este clima, esta luz, este ambiente y esta forma de vida». Aseguran que recomendarán el destino más allá de tenerlo en agenda para verano. «Es lo más habitual, pero en estas fechas se agradece más», explica Markus para recordar que en su ciudad, muy cerca de Berlín, hoy no van a pasar de cuatro grados. Por supuesto que van en manga corta como otros muchos grupos de turistas que recorren la ciudad en bicicleta. Algunos de ellos al pasar por el AC Málaga Palacio no dudan en bajarse para hacerse una foto en el árbol principal con toda una ciudad recreada digna de inmortalizar.

Y en los restaurantes la respuesta que más se repite es la de que «estamos completos», una situación fácil de constatar por las colas que se ven para tomar algo en callecitas como la de Comisario o plazas como la de las Flores o Puerta del Mar, donde en La Cueva D900, Gabriela asegura que «desde el desayuno han notado el puente». Lo dicho por quienes han elegido el destino para pasar este fin de semana largo con el que se estrena diciembre: «Mucha gente y mucho calor», recalcan Fernanda y Hugo, que han cruzado España para cambiar los aires santaderinos por los de Málaga.