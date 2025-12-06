Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de la calle Larios en el inicio del puente de la Constitución. Ñito Salas

Primer fin de semana grande de Navidad: «Mucha gente y mucho calor»

Los 20 grados de temperatura máxima marcan un estreno del puente de la Constitución con paseos marítimos muy ambientados, el mercado navideño a tope, sobre todo, la parte de Sabor a Málaga y los comercios haciendo caja

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:36

Los más de 20 grados de temperatura marcan el relato del primer fin de semana grande de Navidad, que coincide con el inicio de un ... puente de la Constitución con récord de vuelos en el aeropuerto y de trenes en la estación María Zambrano. «Mucha gente y mucho calor», afirman casi que al unísono un grupo de amigos de Don Benito, que en su mayoría conocía la ciudad pero no en estas fechas previas a la Navidad. «Está muy bonita, aunque nos falta ver esta noche las luces que tiene que ser un espectáculo», comenta Gloria, mientras que se quitan la palabra para hablar de los planes y de lo que ya han visitado Marisol, Inés, Loli, María José, que dice que no pueden dejar de nombrar a los hombres del grupo de amigos: «son dos pacos y un Fernando». Los tres más interesados en buscar recomendaciones para sentarse ya a la mesa «en un sitio de los de aquí, bueno y barato, que somos jubilados», precisan.

