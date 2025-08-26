Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas disfrutan en la piscina de un hotel de Málaga capital. Marilú Báez

Los precios de los hoteles de la Costa del Sol siguen imparables: 189 euros de media por habitación en julio

Las tarifas subieron en el conjunto de la provincia un 12,2%, según los datos del informe de Coyuntura Hotelera de Turismo Costa del Sol

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 00:22

Es una de las frases más sonadas en el verano: los hoteles están caros. Sin embargo, el sector sigue sin tocar techo y a la ... vista está que pese a seguir al alza la demanda ha respondido con un incremento de viajeros españoles y extranjeros. De ahí que los profesionales insisten en que será el mercado el que vaya modulando unas tarifas que el pasado mes de julio volvieron a crecer, concretamente, un 12,2%. Un incremento que sitúa el precio medio de una habitación de hotel en la provincia malagueña en 189 euros, según los datos del informe de Coyuntura Hotelera que Turismo Costa del Sol realiza cada mes en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  7. 7 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga
  8. 8 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  9. 9

    «El cliente no perdona ni una arruga»
  10. 10 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los precios de los hoteles de la Costa del Sol siguen imparables: 189 euros de media por habitación en julio

Los precios de los hoteles de la Costa del Sol siguen imparables: 189 euros de media por habitación en julio