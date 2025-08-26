Los precios de los hoteles de la Costa del Sol siguen imparables: 189 euros de media por habitación en julio
Las tarifas subieron en el conjunto de la provincia un 12,2%, según los datos del informe de Coyuntura Hotelera de Turismo Costa del Sol
Málaga
Martes, 26 de agosto 2025, 00:22
Es una de las frases más sonadas en el verano: los hoteles están caros. Sin embargo, el sector sigue sin tocar techo y a la ... vista está que pese a seguir al alza la demanda ha respondido con un incremento de viajeros españoles y extranjeros. De ahí que los profesionales insisten en que será el mercado el que vaya modulando unas tarifas que el pasado mes de julio volvieron a crecer, concretamente, un 12,2%. Un incremento que sitúa el precio medio de una habitación de hotel en la provincia malagueña en 189 euros, según los datos del informe de Coyuntura Hotelera que Turismo Costa del Sol realiza cada mes en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este estudio constata que pese a esta subida, los establecimientos han recibido más viajeros y han elevado las pernoctaciones, tanto de españoles como de extranjeros, algo que no consiguieron lograr en julio de 2024 con precios más bajos. Los datos señalan que los hoteles de la provincia han superado el mes pasado la barrera de los 2,5 millones de noches reservadas, lo que supone un 4% y casi 100.000 estancias más que en el mismo periodo del año anterior. Resulta destacado también que el mayor incremento se haya producido en el turismo nacional, con casi un 5% más de pernoctaciones, frente al incremento del 3,6% de reservas por parte de viajeros internacionales. La llegada de turistas a los hoteles de la Costa del Sol también ha crecido un 2,9%, con una subida del 4,3% de turistas españoles y del 2% de extranjeros.
La tendencia al alza de los precios hoteleros no es exclusiva de la Costa del Sol, aunque es cierto que el incremento medio en este destino casi duplica la media nacional, que ha experimentado un aumento del 6,5% hasta situarse la tarifa en 146 euros, y es tres puntos superior a la subida media de Andalucía, donde el coste de una habitación es de 152 euros.
El informe advierte de que la subida de julio ha sido muy superior a la media que se registra en los siete primeros meses del año, que se sitúa en un 6,3% hasta colocarse en 126 euros.
Estos incrementos han elevado también la rentabilidad de los establecimientos, medida por los ingresos medios por habitación disponible (RevPar), que ha crecido en la provincia en julio casi un 18%, frente al 5,9% en España y el 8,3% en Andalucía. A ello también ha contribuido que los viajeros han permanecido más tiempo en el destino, concretamente, un 1%.
De este informe es importante destacar también la capacidad de generación de empleo del sector hotelero que han generado casi un 8% más de puestos de trabajo, dando trabajo a un total de 20.365 profesionales.
2,5
Son los millones de noches reservadas en julio en los hoteles de la provincia, lo que supone un 4% más que en el mismo periodo del pasado año por la recuperación del mercado nacional.
Por mercados, además de la positiva recuperación del mercado nacional, en retroceso desde el pasado año, resulta reseñable el fuerte tirón de los viajeros británicos con un 14,3% más de turistas alojados en estos establecimientos hasta sumar 110.982. Reino Unido es el primer emisor internacional y en julio ha consolidado con creces esta hegemonía. Como segundo 'caladero' de turistas extranjeros para los hoteles se ha colocado Irlanda, tras una subida del 3,9%, seguido de los Países Bajos, con una tendencia también al alza de un 3,2%. Por contra, de los grandes emisores como Francia y Alemania, ambos han evolucionado a la baja con caídas del 11% y del 6,9%, respectivamente. En cuanto al país que muestra un mayor dinamismo por su crecimiento exponencial en julio en los hoteles malagueños, el estudio señala a Polonia, con un 27,3% más de viajeros alojados. En la otra cara de la moneda se encuentra Dinamarca, con un descenso del 29,5%.
Balance del año
El repunte de julio, que no preveía ni la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), viene a mejorar un balance de los siete primeros meses que sigue marcado por el signo negativo en el global de viajeros que se han hospedado en los hoteles de la provincia, en las pernoctaciones y en la ocupación media. El informe advierte de que pese a la buena evolución del mes pasado, el total de huéspedes de enero a julio es de 3.569.834, un 4,2% menos, y el de estancias reservadas es de 12.508.938, un 1,5% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El retroceso del turismo nacional es el detonante de esta caída de viajeros alojados en hoteles, con bajadas del 12,8 y del 10% en viajeros y en noches reservadas en los siete primeros meses, respectivamente. La ocupación en dicho periodo es de un 60,18%, un 1,41% menos.
Marbella se coloca a la cabeza de la rentabilidad hotelera en España
El sector hotelero de Marbella ha vivido un gran mes de julio. Estos alojamientos han registrado un incremento del 17% de visitantes extranjeros y ha liderado los indicadores de rentabilidad hotelera en España. Los datos, facilitados por el Ayuntamiento de esta ciudad en base a la estadística del INE, señalan que los hoteles registraron una ocupación media del 78,5% y volvió a marcar máximos históricos en la tarifa media diaria (ADR) hasta pagar una media de 375,12 euros por noche en un hotel de la localidad, lo que permite elevar el ingreso por habitación disponible (RevPAR) hasta los 296,25 euros. «Ambos registros son los más altos del conjunto de enclaves turísticos de nuestro país y consolidan el liderazgo del municipio en el segmento de alta gama», precisa la directora general de Turismo del Ayuntamiento marbellí, Laura De Arce. Además, detalla que los hoteles de la ciudad recibieron en julio 85.697 viajeros, casi un 12% más que en el mismo periodo de 2024. Estos viajeros generaron más de 325.000 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 8,79% que en julio del pasado ejercicio y muy por encima del alza medio experimentado en el conjunto de la provincia. «Un comportamiento estable y elevado para plena temporada alta, especialmente si tenemos en cuenta que este año contamos con una veintena más de establecimientos hoteleros, lo que pone de manifiesto la fortaleza del sector y su capacidad para absorber la demanda», explica Laura de Arce. En la estrategia de una apuesta por un turismo de calidad, De Arce pone el foco no tanto en el aumento de afluencia de viajeros sino en la rentabilidad e ingresos que estos han dejado en una ciudad que «ha vuelto a situarse en el primer puesto del ranking nacional de destinos turísticos». Y recalca que los datos del pasado mes de julio, determinante junto a agosto en la temporada alta de esta industria, demuestran «el posicionamiento de nuestra localidad como un destino de referencia a nivel nacional e internacional, con una oferta de calidad y un modelo que apuesta por la excelencia turística».
