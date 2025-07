¿Tienen los niños derecho a indemnización si se cancela o retrasa el vuelo?

Pilar Martínez Málaga Miércoles, 16 de julio 2025, 00:26 Comenta Compartir

Familias enteras con maletas cargadas de ilusión hacen cola ante los mostradores de facturación en los aeropuertos. Es el comienzo de unas esperadas vacaciones que no siempre empiezan como estaba previsto. Retrasos, cancelaciones o 'overbooking' pueden amargar el viaje soñado. En esos momentos asaltan las dudas sobre qué derechos protegen a los viajeros e interrogantes si los menores también están amparados ante este tipo de circunstancias. La plataforma AirCashBack aclara los derechos de los menores, incluidos los bebés, que pueden alcanzar hasta 600 euros. Además, recuerda que la mayoría de las aerolíneas no permiten que los niños menores de cinco años viajen solos y que para los de entre 5 y 11 años suele estar disponible un servicio especial de «menor no acompañado», lo que significa que el niño viaja sin un tutor legal pero bajo el cuidado del personal de la compañía. A partir de los doce años, muchas aerolíneas ya permiten al menor viajar solo, a veces incluso sin el consentimiento por escrito de los padres.

En cualquiera de los casos, el Reglamento (CE) n.º 261/2004, la norma jurídica fundamental que protege a los pasajeros aéreos en la Unión Europea, deja claro que las compensaciones que se recogen se aplican a todos los viajeros sin importar su edad, incluidos los bebés y los niños. «Siempre que se haya pagado un billete por el niño, este tiene el mismo derecho a una compensación que un adulto ante situaciones como el retraso del vuelo de al menos tres horas, cancelación del vuelo con menos de 14 días de antelación o denegación de embarque por 'overbooking'.

En estos casos, el importe de la compensación depende de la distancia del vuelo, estableciéndose en 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros; 400 euros, para vuelos dentro de la UE de más de 1.500 km o vuelos internacionales de entre 1.500 y 3.500 km; y 600 euros para vuelos de más de 3.500 km fuera de la UE. «Estas cuantías también se aplican a los niños, siempre que posean un billete de avión válido, incluso si fue gratuito (obtenido con un programa de fidelización) o comprado con un gran descuento», detallan.

Y en el caso de viajar con menores de dos años que viajan en el regazo de sus padres, que aerolíneas no consideraban pasajeros de pleno derecho e, incluso, no les emitían billetes con asiento y no reconocían su derecho a compensación, varias sentencias judiciales, incluida una del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), han cambiado el enfoque sobre este asunto. «Si se ha pagado una tarifa por el bebé y el operador ha emitido un billete a su nombre, incluso sin un asiento asignado, el niño adquiere el derecho a una compensación. Los padres a menudo no son conscientes de que los derechos de los pasajeros también se aplican a sus hijos, incluso, a los más pequeños», afirman los expertos en derechos de los pasajeros de AirCashBack. La única clave es si se ha pagado un billete por el niño, independientemente de su edad o del importe de la tarifa.

Estos profesionales aconsejan documentar detalladamente cualquier problema con el vuelo y no retrasar la presentación de la reclamación. «Conviene conservar las tarjetas de embarque, los correos electrónicos, las capturas de pantalla y otras pruebas. Cuanto mejor documentemos la incidencia, mayores serán las posibilidades de éxito», concluyen.

Para presentar una solicitud de compensación en nombre de un niño esta tiene que ser formalizada por los tutores legales, generalmente los padres. Para ello, deben preparar los datos del niño y del tutor; una copia del billete y de la confirmación de la reserva; y la documentación de la incidencia del vuelo (por ejemplo, un correo electrónico de la compañía aérea). Las reclamaciones se pueden presentar directamente en la página web de la cabecera o a través de empresas especializadas en la recuperación de compensaciones.