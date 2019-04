El mayor operador turístico de Japón distribuirá tecnología malagueña Gina Matheis, CEO de Paraty Tech, en un foro de turismo en Japón. / SUR JTB Business Innovators, interesada en los sistemas para potenciar la venta directa de camas hoteleras de la empresa Paraty Tech, con sede en Torremolinos PILAR MARTÍNEZ Málaga Viernes, 12 abril 2019, 00:53

La Costa del Sol exporta tecnología turística a Japón. Los hermanos malagueños, Gina y Fran Matheis, fundadores de Paraty Tech, una empresa con sede en Torremolinos y especializada en soluciones tecnológicas centradas en potenciar la venta directa de hoteles, cadenas hoteleras y otros establecimientos turísticos, han conseguido que el mayor operador turístico nipón, JTB, se fije en sus sistemas y servicios hasta el punto de que los distribuirá en exclusiva en este mercado.

Se trata de la primera incursión en Asia de una empresa que nació en 2012 con un sólo cliente y que ahora cuenta con una cartera de 3.000 en distintos puntos del mundo, siendo 'top 3' a nivel nacional, explica Daniel Romero, director de Comunicación de Paraty Tech.

El inicio de la andadura nipona se produjo gracias a la participación de esta empresa de innovación malagueña en una misión comercial de la Cámara de Comercio de Málaga a Japón. Desde el pasado junio, en el que se produjeron estos primeros contactos durante este viaje, que contó también con el apoyo de la Oficina Española de Turismo en Tokio, la colaboración ha sido constante. De hecho, la fundadora y CEO de Paraty Tech ha participado en eventos en los que se han puesto en valor los desarrollos tecnológicos de una sociedad que surgió de la fusión de la experiencia turística de Gina, que tomó conciencia de la necesidad de que los hoteles tienen que mejorar sus ventas directas al cliente siendo directora de un establecimiento hotelero, y de los conocimientos informáticos de su hermano Fran. Una fusión magistral que ahora, tras meses de negociaciones, JBI, división de innovación de JTB, distribuirá en exclusiva en el mercado nipón. Concretamente, extenderá por este país soluciones de esta empresa como el motor de reservas y herramientas de revenue management, entre las que destacan Price Seeker y Rate Check, precisa.

Ya en marzo, Kanko Keizai Shimbun, la cabecera de mayor relevancia del tejido empresarial turístico japonés, se hizo eco del seminario organizado por JBI en el Tokyo Intl. Forum, que reunió a más de 130 cargos directivos de establecimientos hoteleros nipones. El evento contó con la presencia destacada de Gina Matheis, que, además de formar parte de la mesa de debate 'How accommodation business change post 2020 to 2030', lideró la ponencia 'Tourism and Tech Trends: past, present and future'. En la misma hizo un recorrido por la situación actual de la venta directa hotelera en Europa, y un minucioso análisis centrado en la importante contribución de las reservas directas 'on line' al papel protagonista de España en el panorama turístico mundial. Para entonces, desde Paraty Tech explican que «el grupo JTB ya había manifestado su admiración por el modelo español de desarrollo turístico, del que confesaron tener mucho que aprender, haciendo especial énfasis en la innegable aportación de la tecnología a tal causa. Inmersos en un, casi obligado, proceso generalizado de digitalización, dejaron constancia de su deseo de interiorizar dicho modelo, con la intención de adaptarlo para replicarlo en su país».

Ahora, la firma del acuerdo con este gigante del turismo nipón supone un gran espaldarazo a la innovación malagueña y un impulso a un proyecto emprendedor al que se le abren más puertas.