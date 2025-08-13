Málaga contará en esta feria con dos puntos más de información al turista

Málaga contará con dos puntos más de información al turista durante la feria. El área de Turismo reforzará por segundo año consecutivo la atención a ... los viajeros con la instalación de dos oficinas para cubrir el aumento de la demanda desde este viernes hasta el sábado 23 de agosto en la Alameda Principal y en Hoyo de Esparteros. Además, la oficina de plaza de la Marina abrirá en horario continuo desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Por su parte, el punto de Información de la calle Alcazabilla atenderá de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, excepto domingos y festivos, que lo hará en horario de mañana. «En total, el área de Turismo ofrecerá 657 horas de información a disposición de vecinos y visitantes», destacan desde el Ayuntamiento.

Además, los turistas tendrán a su disposición material específico de la feria. Concretamente se esperan repartir más de 33.000 ejemplares con material promocional e informativo de la Feria de Agosto. «Se trata de documentos editados por el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga que incluye programas generales de la Feria de Agosto, programas específicos para el Centro histórico y el Real de Cortijo de Torres, planos del recinto ferial, carteles, postales y expositores-displays», detallan para explicar que algunos de estos materiales también se difundirán por los hoteles de la ciudad. Estos documentos también estarán disponibles en formato digital.

Además, también estarán disponibles en estos puntos de información al turista 200 programas de la Feria Taurina y 400 guías de la Feria que edita anualmente Diario Sur. Todo ello se suma al habitual material promocional del destino, de los que se distribuirán unos 30.000 ejemplares: mapas y folletos disponibles hasta en cinco idiomas, además de la propia información descargable en códigos QR.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que «la Feria de Agosto cuenta con un 'microsite' específico dentro de la web de Turismo de Málaga (https://visita.malaga.eu/es/conoce-malaga/fiestas/feria-de-agosto). En ella se puede acceder a información actualizada, la programación oficial de 2025 y, a través de sus distintas secciones, encontrar una ventana a la historia de la Feria, sus características y principales hitos, o un descargable con recomendaciones».