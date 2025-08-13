Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Turistas recorren el Centro de la ciudad en bicicleta. Marilú Báez

Málaga contará en esta feria con dos puntos más de información al turista

Estarán ubicados en la Alameda Principal y en Hoyo de Esparteros

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:35

Málaga contará con dos puntos más de información al turista durante la feria. El área de Turismo reforzará por segundo año consecutivo la atención a ... los viajeros con la instalación de dos oficinas para cubrir el aumento de la demanda desde este viernes hasta el sábado 23 de agosto en la Alameda Principal y en Hoyo de Esparteros. Además, la oficina de plaza de la Marina abrirá en horario continuo desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Por su parte, el punto de Información de la calle Alcazabilla atenderá de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, excepto domingos y festivos, que lo hará en horario de mañana. «En total, el área de Turismo ofrecerá 657 horas de información a disposición de vecinos y visitantes», destacan desde el Ayuntamiento.

