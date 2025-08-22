Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marilú Báez

Málaga cerrará la Feria con una ocupación hotelera del 93,12%, superior a la de 2024

El mayor índice se registró durante el primer fin de semana, que llegó a un 96,70%

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:59

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) prevé cerrar la Feria de Málaga de 2025 con una ocupación total del 93, ... 12%, lo que supone un incremento de casi un punto por encima de los valores alcanzados el pasado año.

