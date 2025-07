La firma del lujo vanguardista de Meliá desembarca en la Costa del Sol

Pilar Martínez Málaga Martes, 1 de julio 2025, 19:06 Comenta Compartir

El lujo vanguardista de Meliá desembarca en la Costa del Sol con la apertura del hotel ME Marbella tras realizar una inversión de veinte millones ... de euros. El establecimiento de cinco estrellas, junto a Puerto Banús, cuenta con 200 habitaciones, incluidas 24 exclusivas suites. Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, destaca que «con la apertura de ME Marbella celebramos la llegada de nuestra marca más vanguardista a uno de los destinos más icónicos del Mediterráneo. Marbella es, sin duda, una de las grandes joyas del lujo en España, y para ME by Meliá supone un hito estratégico aterrizar en un enclave que representa como pocos el lujo contemporáneo, la energía social y la conexión con la cultura local».

Desde la cadena hotelera señalan que ME Marbella es «el nuevo epicentro del lujo contemporáneo en la Costa del Sol», destacando una privilegiada ubicación y afirmando que este hotel «sella el aterrizaje de la marca más vanguardista de Meliá Hotels International en Andalucía, y redefine el concepto de 'lifestyle' con estilo propio». Los arquitectos Adriana y Álvaro Sans (Estudio ASAH) son los autores el diseño del edificio, que aseguran «está concebido para rendir homenaje a la arquitectura mediterránea más pura, reinterpretada a través de una mirada transgresora. Formas orgánicas, líneas depuradas, texturas naturales y una paleta que evoca los ocres de la sierra, el blanco de la cal y los azules del mar convierten cada espacio en una experiencia sensorial». El exterior nace como un oasis para el ocio y la restauración en medio de una vegetación exuberante y una arquitectura que permite ofrecer una «experiencia inmersiva que invita a disfrutar, fusionando naturaleza, diseño y estilo de vida en un mismo entorno», señalan desde la compañía que ha puesto también el foco en la gastronomía como uno de los pilares del proyecto y en crear «un universo sensorial» con sesiones musicales, instalaciones de arte, experiencias culinarias y hasta eventos culturales con el objetivo de que sea un punto de encuentro para creadores, hedonistas y viajeros con espíritu libre. 20 son los millones que ha invertido la cadena Meliá en este proyecto. Me Marbella cuenta con un club de playa, el icónico Oasis, que la cadena asegura que «se revela como el nuevo epicentro social de la Costa del Sol» y con una apuesta gastronómica que firma Pont Hospitality, referente en restauración 'lifestyle'. La compañía señala que «fiel a su espíritu inconformista y sofisticado alberga tres espacios con alma propia, donde el diseño y el producto marcan el ritmo». Se trata de la Terraza del Med, que rinde homenaje al Mediterráneo con una cocina de «honesta y de cercanía»; Solana, que «prende la brasa para reinterpretar la tradición del sur en clave de ingredientes frescos, fuego vivo y una estética cálida y contemporánea que convierte cada comida en una celebración social»; y Barlume, que ofrece una experiencia sofisticada pero desenfadada, que acompaña desde el aperitivo hasta la cena tardía. «Su propuesta gastronómica combina cócteles creativos y auténtica cocina mediterránea, con ingredientes de primera calidad y un marcado acento costero», precisan. Los empleados, que vestirán de Lacoste fruto de una colaboración con esta marca francesa, ofrecerán a los huéspedes un conjunto de experiencias desde un ritual de belleza inspirado en las propiedades del aceite de oliva virgen extra, hasta la conexión creativa con la cerámica artesanal en el taller de la reconocida artista Ana Ortiz.

