Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo

La fachada del Palacio de la Tinta ya luce renovada. Los trabajos realizados para su transformación como el que será el sexto cinco estrellas de ... la ciudad de Málaga avanzan y han permitido retirar la lona que recubría el edificio y dejarlo al descubierto mostrando una rehabilitación que ha preservado los valores históricos y estéticos y recuperado su esplendor original.

El edificio, construido en 1908 por Julio O'Brien al estilo modernista francés, fue la sede de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Tras diversas etapas como sede de Renfe y organismos de la administración, entre ellos la Agencia Andaluza del Agua, en 2019 fue adquirido, por 21 millones de euros en una subasta de la Junta de Andalucía, por el Grupo Hotusa para convertirlo en uno de los hoteles que lucirá la marca premium del grupo, Áurea. La fecha prevista para recibir a los primeros huéspedes es el próximo año.

El hotel mantendrá el nombre del edificio, que proviene de su originaria función, debido al almacenamiento de la tinta necesaria para la expedición a mano de los billetes de tren de la época. Y en su fachada también ha conservado para devolverle todo su esplendor cada uno de los elementos arquitectónicos que marcan la personalidad de un inmueble que ha sido considerado como uno de los ejemplos más destacados del modernismo europeo en Málaga, con una clara influencia parisina.

La transformación que ahora queda al descubierto muestra que se ha cumplido el objetivo de preservar la herencia cultural y arquitectónica de la estructura original del edificio marcada por dos pisos de balcones y uno de ventanas separadas por impostas, ménsulas decoradas, y un ático con balaustrada. Además, presenta ángulos achaflanados en los cuerpos resaltados y chimeneas en forma de paralelepípedo en la cubierta. Tras la reforma destaca aún más su artística rejería de la segunda planta de la fachada principal del Paseo de Reding y resaltan esas columnas centrales con capiteles corintios y los balcones con petril de piedra unidos por unas alargadas ménsulas. Este inmueble de 10.500 metros cuadrados forma parte del patrimonio arquitectónico de Málaga tras una historia en la que la quiebra de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, surgida del trayecto Córdoba-Málaga, provocó que fuese nacionalizado en 1936. En las últimas décadas albergó la sede de la Confederación Hidrográfica del Sur.

El objetivo de esta profunda reforma es devolverle la plenitud de su esencia y carácter histórico para emprender un nuevo viaje como hotel de lujo con 140 habitaciones, siete suites y nueve juniors suites. «Todas las actuaciones se llevarán a cabo bajo la premisa de sostenibilidad e innovación manteniendo la esencia del inmueble y respetando su estructura original, así como recuperando el interior de las estancias cuidadosamente para su nuevo uso», explicó Daniel Isern, del grupo de arquitectura Isern Associats, a comienzos del pasado año. Lo hizo en un evento que contó con la presencia del presidente de la cadena Hotusa, Amancio López Seijas, y la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, en el que informaron de la concesión por parte de la administración andaluza de un préstamo reembolsable de 15 millones de fondos destinados al desarrollo urbano sostenible para la recuperación del inmueble. López Seijas cifró la inversión prevista en 30 millones de euros y confesó sentirse afortunado por «tener un trozo de historia que es una auténtica joya».

140 son las habitaciones de este nuevo cinco estrellas, que contará con siete suites y nueve juniors suites.

De hecho, detalló que el establecimiento, justo al lado del único cinco estrellas Gran Lujo de la ciudad, el Gran Hotel Miramar, contará con un restaurante en la cubierta en la que habrá también una terraza de 700 metros, con una pequeña piscina. Además, ofrecerá un spa, que se ubicará en la parte baja del inmueble, así como una sala de convenciones de unos 300 metros cuadrados que tendrá capacidad para unas 150 personas.

Este nuevo hotel, que apuntala la estrategia de la ciudad de crecer en turismo de calidad, generará entre setenta y cien empleos, de los que el presidente de la cadena dijo que serán «fijos y de calidad» porque Málaga cuenta con una muy baja estacionalidad precisamente por esa apuesta por un turismo de excelencia.

López Seijas recordó que Hotusa es la cadena con más hoteles en Andalucía y avanzó que el del Palacio de la Tinta aspira a ser la joya de la corona en la Costa del Sol. En el caso de Málaga este grupo está presente en una decena de hoteles, entre ellos el hotel Tribuna en la calle Carretería y el Eurostars de la calle Héroe de Sostoa, así como en un hostel en la calle Álamos y un edificio de apartamentos turísticos en la calle Barroso, en la zona del Soho.

Mientras en el inmueble ya se muestra la renovada fachada y se sigue trabajando en el resto del edificio, en la web del grupo Hotusa ya se anuncia esta nueva apertura y se invita al cliente a reservar ya un billete al pasado.