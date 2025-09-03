Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La fachada del Palacio de la Tinta recupera su esplendor tras su rehabilitación. Antonio Contreras

Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo

Avanzan las obras del que será el sexto cinco estrellas de Málaga y que el grupo Hotusa espera abrir el próximo año

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:28

La fachada del Palacio de la Tinta ya luce renovada. Los trabajos realizados para su transformación como el que será el sexto cinco estrellas de ... la ciudad de Málaga avanzan y han permitido retirar la lona que recubría el edificio y dejarlo al descubierto mostrando una rehabilitación que ha preservado los valores históricos y estéticos y recuperado su esplendor original.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

