Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas y residentes disfrutan de la playa en una zona de hamacas de la capital. Marilú Báez

Los ingresos por turismo crecen el triple que la llegada de viajeros en Andalucía

En el segundo trimestre del año, el gasto por turista se eleva a 82 euros por persona y día, un 6,1% más que en el mismo periodo del pasado año

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:27

En el segundo trimestre del año se vuelve a cumplir la máxima de que crece más el gasto de los turistas que la llegada de ... viajeros. El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, destaca que de abril a mayo Andalucía ha recibido 10,2 millones de turistas, lo que supone un 2,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el gasto medio diario de estos viajeros se ha elevado hasta los 86,2 euros, es decir, un 6,1% superior al del año anterior, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). «Estamos creciendo el triple en ingresos turísticos en el destino en relación a los turistas que nos visitan», recalca Bernal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  3. 3 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  4. 4

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  5. 5 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  6. 6 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  7. 7 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga
  10. 10 El aviso de médicos de urgencias: «Algunos fármacos muy comunes pueden agravar el riesgo de golpe de calor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los ingresos por turismo crecen el triple que la llegada de viajeros en Andalucía

Los ingresos por turismo crecen el triple que la llegada de viajeros en Andalucía