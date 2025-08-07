Los ingresos por turismo crecen el triple que la llegada de viajeros en Andalucía

En el segundo trimestre del año se vuelve a cumplir la máxima de que crece más el gasto de los turistas que la llegada de ... viajeros. El consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, destaca que de abril a mayo Andalucía ha recibido 10,2 millones de turistas, lo que supone un 2,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el gasto medio diario de estos viajeros se ha elevado hasta los 86,2 euros, es decir, un 6,1% superior al del año anterior, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). «Estamos creciendo el triple en ingresos turísticos en el destino en relación a los turistas que nos visitan», recalca Bernal.

Málaga sigue siendo a gran distancia el destino preferido por los turistas en Andalucía. Los datos de este balance apuntan a que el 28% se concentró en la Costa del Sol, seguida de Cádiz, Sevilla y Granada con el 18,4%, 15,9% y 11,7%, respectivamente.

Además, detalla que el 60% de los turistas que han recalado en el segundo trimestre del año en la Comunidad procedía de España y, de ellos, la mitad aproximadamente son andaluces. Respecto a los turistas extranjeros, este mismo informe señala que el 29,3% procedían de la UE excluida España y el 10,5% del resto del mundo.

El informe advierte de una gran diferencia entre el gasto medio de los andaluces y el del resto de viajeros: «La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 74,84 euros que gastaron los turistas andaluces hasta los 109,46 euros que gastaron los procedentes del resto del mundo».

28 es el porcentaje que concentra la provincia de Málaga del total de viajeros que elige Andalucía.

En cuanto a la motivación del viaje, constata que el 83,5% de los turistas que visitaron Andalucía lo hicieron por vacaciones; el 10,7% para visitar a familiares y amigos; el 2,3% por trabajo o negocios, y el 3,6% restante alegaron otras motivaciones.

El alojamiento más demandado ha sido el hotelero, que fue elegido por el 58,6% de los viajeros mientras que el 33,8% utilizó apartamento, piso o chalet. Estos turistas rebajaron levemente su estancia media, situándola en 5,1 días, es decir, un descenso del 0,7% con respecto a un año antes.

La valoración dada por los turistas en Andalucía fue de un 9 sobre 10. En las notas más altas las recogen tres provincias, Jaén, Sevilla y Cádiz, con un 9,4, un 9,2 y un 9,1 respectivamente. Málaga obtiene un nueve.