Hosteleros señalan un puente de diciembre «de balance positivo» en Andalucía, con mejores resultados que hace un año

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha asegurado este ... lunes que este puente de diciembre, que arrancó en la tarde del viernes día 5 y se ha prolongado hasta este lunes, Día de la Inmaculada, «deja un balance positivo» para el sector al subrayar «la elevada ocupación» de los principales destinos urbanos.

Ha sostenido en una nota de audio remitida a los medios de comunicación que «ciudades como Málaga, Sevilla, Córdoba o Granada han superado las cifras registradas del año anterior», por lo que ha inferido que «se consolidan como destinos preferentes» en estas fechas, conclusión que ha sustentado en atributos como «su oferta cultural, gastronómica y de ocio».

Frutos ha precisado que «el gasto turístico se ha concentrado especialmente en los tres días centrales del puente», en alusión al sábado día 6, domingo 7 y este lunes 8, circunstancia reforzada por «unas condiciones meteorológicas favorables», por lo cual «el buen tiempo» ha propiciado «el disfrute de actividades culturales, rutas urbanas y alumbrados navideños».

De esto, ha puesto como ejemplo «el papel de las terrazas», enclaves hosteleros de los que ha subrayado que se han erigido en «espacios de encuentro y convivencia» que proyectan «el destino Andalucía».

«Málaga Capital ha sido uno de los sitios con mejor resultado o con una ocupación hotelera por encima del 80% y un 90% en reservas de restauración», ha señalado, para ahondar en esta provincia y apuntar que en la provincia y la Costa del Sol los establecimientos han rondado entre el 65% y el 70% y de esa forma «han superando igualmente las cifras de ocupación del año anterior».

Ha destacado «el papel de las terrazas», que se han erigido en «espacios de encuentro y convivencia» que proyectan «el destino Andalucía»

En el caso de Cádiz, la ocupación hotelera media ha sido de un 75% y que las reservas han sido de un 85% en la restauración, mientras que en Córdoba ha hablado de una ocupación hotelera de un 85%, cifra que se ha repetido en restauración.

El presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía ha seguido dando datos para indicar que en el caso de Jaén «también ha cerrado el puente con una cifra muy positiva», con datos como un 85% de ocupación hotelera y «hasta un 90% en reservas de restaurante y bares de toda la provincia».

Frutos ha precisado que «la demanda de alojamientos rurales también es un tipo de alojamiento que en esta fecha es muy demandada», antes de apuntar que la demanda se ha situado en un 63, dato del que ha inferido «el creciente interés por experiencias naturales».

«El puente de la Inmaculada de 2025 ha supuesto un importante impulso para el sector hostelero andaluz, que afronta la temporada navideña con expectativas reforzadas y una tendencia al alza en todos los indicadores turísticos», ha remachado su reflexión sobre el balance que arroja el puente de diciembre.