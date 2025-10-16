Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de uno de los encuentros con profesionales de Estados Unidos. SUR

Gira promocional de la Costa del Sol por San Diego, Santa Fe y San Francisco

El destino se vende como toda una experiencia y pone el foco en productos y servicios orientados a los segmentos premium, cultural, gastronómico, compras y 'lifestyle'

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:36

Comenta

La provincia de Málaga ha emprendido una gira promocional por Estados Unidos en la que vende el destino como toda una experiencia para el viajero. ... Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo unas jornadas en las ciudades de San Diego, Santa Fe y San Francisco, mercados que asegura que «cuentan con una gran concentración de agencias de lujo y con una clara especialización en este segmento, lo que hace de estas acciones promocionales un punto de encuentro idóneo para difundir el potencial de nuestro destino para este segmento». El formato se basó en una presentación titulada 'Experiencia Costa del Sol', seguida de una cena de Networking, combinando un espacio de inmersión en el destino con un momento relacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  9. 9 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Gira promocional de la Costa del Sol por San Diego, Santa Fe y San Francisco

Gira promocional de la Costa del Sol por San Diego, Santa Fe y San Francisco