Gira promocional de la Costa del Sol por San Diego, Santa Fe y San Francisco

La provincia de Málaga ha emprendido una gira promocional por Estados Unidos en la que vende el destino como toda una experiencia para el viajero. ... Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo unas jornadas en las ciudades de San Diego, Santa Fe y San Francisco, mercados que asegura que «cuentan con una gran concentración de agencias de lujo y con una clara especialización en este segmento, lo que hace de estas acciones promocionales un punto de encuentro idóneo para difundir el potencial de nuestro destino para este segmento». El formato se basó en una presentación titulada 'Experiencia Costa del Sol', seguida de una cena de Networking, combinando un espacio de inmersión en el destino con un momento relacional.

La acción estaba dirigida a las empresas con intereses en Estados Unidos, un mercado identificado por el tejido empresarial como uno de los más demandados y con el que la Costa del Sol cuenta con un vuelo directo a Nueva York desde mayo a septiembre que es la única conexión aérea directa con este país desde Andalucía. La promoción puso el foco en productos y servicios turísticos premium, así como en propuestas culturales, gastronómicas, de compras y 'lifestyle', de acuerdo con los intereses del público al que se dirigen las agencias participantes.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, destaca la dinámica prevista que «facilitó un contacto cercano con prescriptores y decisores, en un entorno diseñado para compartir contenidos sobre el destino y abrir espacios de diálogo con los asistentes». Además, detalla que las jornadas concentraron su propuesta en interlocutores y contenidos afines al objetivo planteado, dentro de un esquema que prioriza el trato directo y la especialización sectorial.