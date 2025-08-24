Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escarrer, en la terraza de una de las grandes suites del nuevo ME Marbella con la playa de Puerto Banús al fondo Josele

Gabriel Escarrer: «En la Costa del Sol hemos alquilado apartamentos para alojar gratis a los trabajadores»

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels advierte de una «normalización» en el turismo tras la euforia de la pandemia y de que hay margen para elevar precios

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:17

Acompañado de su mujer y tres de sus hijos porque la ocasión lo merecía, el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ... muestra orgulloso una suite de más de 400 metros de su último proyecto en la Costa del Sol, ME Marbella, poco antes de su inauguración. En uno de los imponentes salones de esta gran habitación desgrana con claridad para este periódico hacia dónde tiene que avanzar el turismo y en qué punto se encuentra en este momento la que es la principal actividad del país. El diagnóstico es claro: «estamos en una industria muy sana, con un crecimiento muy sostenible y a eso es a lo que debemos aspirar en los próximos años».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  3. 3 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  7. 7

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  8. 8

    Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte
  9. 9 ¿Puedo irme de vacaciones cuando quiera? El Estatuto de los Trabajadores aclara una de las grandes dudas del verano
  10. 10 El hotel ME Reina Victoria de Madrid pone a la venta muebles de lujo a precios reducidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Gabriel Escarrer: «En la Costa del Sol hemos alquilado apartamentos para alojar gratis a los trabajadores»

Gabriel Escarrer: «En la Costa del Sol hemos alquilado apartamentos para alojar gratis a los trabajadores»