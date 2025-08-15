Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Turistas se dirigen por el centro de la ciudad a sus alojamientos. Marilú Báez

La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas

Los establecimientos hoteleros avanzan que esperan mayores ingresos con un 2% menos de reservas, mientras que en el alquiler vacacional baja un 3% la demanda con precios más moderados

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:16

Comienza hoy la semana grande de Málaga. La feria echa a andar con una previsión de una menor ocupación en hoteles y viviendas turísticas. A ... horas del inicio de esta semana de fiesta, que arranca coincidiendo con el puente de agosto, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) avanza que prevén alcanzar una ocupación del 90%, una cifra que es dos puntos inferior al registro de 2024. Sin embargo, aseguran que pese a este descenso los viajeros que recalarán en el destino tendrán un mayor gasto. Así apuntan a que el Impacto Bruto medio por Cliente Alojado (IBCA) refleja un ascenso de 23,09 euros con respecto a la Feria de Agosto de 2024 dado que calculan un impacto bruto medio de 162,13 euros por cliente alojado, frente a los 139,04 euros registrados el año pasado.

