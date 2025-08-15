La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas

Comienza hoy la semana grande de Málaga. La feria echa a andar con una previsión de una menor ocupación en hoteles y viviendas turísticas. A ... horas del inicio de esta semana de fiesta, que arranca coincidiendo con el puente de agosto, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) avanza que prevén alcanzar una ocupación del 90%, una cifra que es dos puntos inferior al registro de 2024. Sin embargo, aseguran que pese a este descenso los viajeros que recalarán en el destino tendrán un mayor gasto. Así apuntan a que el Impacto Bruto medio por Cliente Alojado (IBCA) refleja un ascenso de 23,09 euros con respecto a la Feria de Agosto de 2024 dado que calculan un impacto bruto medio de 162,13 euros por cliente alojado, frente a los 139,04 euros registrados el año pasado.

Francisco Moro, vicepresidente de Aehcos por Málaga capital, asegura que «con la debida prudencia, todo parece indicar que el impacto económico por turista alojado va a ayudar a atenuar la leve caída que prevemos en la ocupación hotelera». Además, anima a quienes aún no hayan reservado y asegura que «todavía quedan plazas disponibles en la capital y tenemos la esperanza de que la última hora aumente aún estas previsiones iniciales».

Desde Aehcos explican que las previsiones, que abarcan del 14 al 24 de agosto, apuntan a un descenso de 2,26 puntos con respecto a la edición de 2024, en que se registró una ocupación hotelera total del 92,17%, a pesar de que a tal efecto se contabilizaron nueve noches -del 16 al 25 de agosto de 2024- en lugar de las diez de este 2025, en que la noche de los fuegos se celebrará en viernes y festivo nacional.

Como es habitual será el puente del inicio, del jueves 14 al domingo 17, cuando se dé el mayor pico de ocupación hotelera, alcanzando un 92,61%. «Con todo, suponen tres puntos menos que los tres primeros días de la Feria de 2024, cuando se alcanzó el 95,6%», añade. Para el último fin de semana las reservas alcanzarán el 88,48%. Un dato que supone cuatro puntos por debajo de las previsiones para el inicio de la feria, pero que superará en un punto la ocupación registrada en esa misma recta final de la Feria de Agosto del año pasado.

Alquiler vacacional

En el sector del alquiler vacacional se replica esta tendencia, con la diferencia de que añaden una moderación de los precios. La Asociación de Viviendas Turísticas (AVVA-Pro) asegura que «la semana de feria deja este año un balance con ligeros ajustes en las métricas de ocupación y precio, pero también con señales positivas que refuerzan el atractivo de la ciudad como destino». En este sentido, detallan que la ocupación prevista es de un 70, frente al 73,7 % registrado en 2024. «Es una variación moderada que mantiene a Málaga en niveles altos de demanda durante estas fechas», precisan.

En cuanto a las tarifas, afirman que el precio medio diario (ADR) alcanzó los 212 euros, frente a los 228 del año pasado, reflejando una mayor competitividad en las tarifas que ha permitido atraer a un público diverso. Esta moderación en los costes supone que la rentabilidad, medida por el indicador RevPAR, que combina ocupación y precio, se situará en 136 euros frente a los 153 del pasado año. «Aunque esta cifra es ligeramente inferior, los datos muestran que la feria sigue siendo un periodo de gran dinamismo para el sector», manifiestan, para poner en valor el aumento de la estancia media, que creció un 12,2 %, pasando de 4,3 noches a 4,8 noches. «Esto apunta a que más viajeros eligen disfrutar de la feria y de la ciudad durante prácticamente una semana completa», declaran para apuntar que este mayor interés ha provocado que se observe un incremento en el plazo medio de reserva, que pasó de 52 a 60 días, un 15,6 % más que el año anterior, lo que indica una planificación más anticipada por parte de los visitantes y abre oportunidades para optimizar la estrategia de reservas.

La situación cambia si el análisis se centra en los hoteles del centro de la capital. En este caso se espera que las viviendas turísticas mejoren sus resultados estando previsto alcanzar un 70% de inmuebles reservados frente al 68,3 % de 2024, lo que supone un incremento del 2,4 % que consolida a esta área como uno de los puntos más atractivos para alojarse durante la feria. Un crecimiento que viene aparejado con un aumento de los precios pasando de 196 euros a 200 y una subida de la estancia media en un 5,6 % más que en 2024. «En conjunto, la Feria de Málaga 2025 ha reforzado el atractivo del centro de la ciudad como destino preferente, combinando una ocupación sólida, precios en crecimiento y estancias más prolongadas, en un contexto de alta demanda que sigue posicionando esta zona como una de las más estratégicas del mercado local», concluyen.

Una situación que también se traslada a los hoteles que están en el centro de la ciudad. El director del AC Málaga Palacio, Jorge González, confirma que llenarán en estos días de feria con precios muy similares a los del pasado año, aunque no más altos. «Estamos contentos. La ocupación tanto de la feria como del mes de agosto ha pegado un repunte importante. Ha tardado un poco más en empezar el verano, pero nosotros prácticamente todos los días estamos completos», declara.

En el aeropuerto de Málaga se constata ya el trasiego máximo de la operación salida con motivo del puente de agosto. Los datos de Aena apuntan a que habrá una mayor intensidad de pasajeros al haber programado las aerolíneas más vuelos que el pasado año. Concretamente, las 62 compañías que operan en esta infraestructura han previsto 2.350 movimientos de aviones. La cifra constata un aumento de 49 aterrizajes y despegues respecto al mismo periodo del pasado año. De estos vuelos, 1.870 conectarán con ciudades de fuera de las fronteras. Cabe recordar que en la actualidad desde la Costa del Sol se puede volar sin escalas a 157 aeropuertos del mundo. La jornada más intensa será la del próximo domingo con 596 vuelos, seguida de la del propio viernes festivo con 593, de los que 462 son conexiones internacionales.

En el Puerto de Málaga atracarán en estos días de feria ocho cruceros, con una capacidad conjunta de más de 28.000 pasajeros. Destaca la jornada del domingo 17 en la que coincidirán cruceros con posibilidad de mover unos 11.000 cruceristas, además del martes 19, fecha en la que se esperan 9.560 turistas a bordo de dos grandes barcos.