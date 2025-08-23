Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del salón de una de estas villas de lujo. SUR

La Costa del Sol lidera el mercado europeo de residencias de lujo gestionadas por cadenas hoteleras

España encabeza el ranking de destinos de Europa en este tipo de villas y el litoral malagueño concentra el 62% de esta oferta

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:10

Entre los cambios y la transformación en el mundo de los viajes una de las tendencias al alza son las residencias de lujo que son ... gestionadas y que ofrecen servicios de cadenas hoteleras especializadas en estos exclusivos turistas. España lidera este sector en Europa y la Costa del Sol encabeza el ranking de destinos con mayor oferta de este tipo de residencial. Los datos los ofrece el informe Branded Residences Monitor, que cifra en 2.041 unidades residenciales y turísticas de marca que combinan la privacidad de una vivienda con los servicios de cadenas hoteleras de cinco estrellas. El avance de este estudio, que será publicado el próximo mes de septiembre, apunta que Marbella y Madrid concentran la mayor parte de estas propiedades, impulsadas por marcas como Mandarin Oriental, W Hotels, Fendi o Dolce & Gabbana.

