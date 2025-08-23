La Costa del Sol lidera el mercado europeo de residencias de lujo gestionadas por cadenas hoteleras

Entre los cambios y la transformación en el mundo de los viajes una de las tendencias al alza son las residencias de lujo que son ... gestionadas y que ofrecen servicios de cadenas hoteleras especializadas en estos exclusivos turistas. España lidera este sector en Europa y la Costa del Sol encabeza el ranking de destinos con mayor oferta de este tipo de residencial. Los datos los ofrece el informe Branded Residences Monitor, que cifra en 2.041 unidades residenciales y turísticas de marca que combinan la privacidad de una vivienda con los servicios de cadenas hoteleras de cinco estrellas. El avance de este estudio, que será publicado el próximo mes de septiembre, apunta que Marbella y Madrid concentran la mayor parte de estas propiedades, impulsadas por marcas como Mandarin Oriental, W Hotels, Fendi o Dolce & Gabbana.

Concretamente, destaca que Málaga, y en particular la zona de Marbella y la Costa del Sol, es la provincia con más activos de este tipo con cerca del 62% de España. «La combinación de un clima privilegiado, alta demanda internacional y un ecosistema consolidado de turismo premium ha impulsado la llegada a tierras malagueñas de marcas como Fendi, Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld o W Hotels», precisa para explicar que este fenómeno inmobiliario, que comenzó en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, ha acelerado su crecimiento en Europa en los últimos años. En este sentido, recoge que este año España y Portugal concentran más de 4.000 unidades distribuidas en cincuenta proyectos y valoradas en más de 5.200 millones de euros.

Felipe Reuse, director general de Property Partners España, afirma que «los clientes ya no sólo buscan metros cuadrados y ubicación: quieren experiencia, servicios y una marca que respalde su inversión. Eso es lo que aportan las 'branded residences'. Las propuestas residenciales de la marca de lujo italiana Fendi en Marbella o de la cadena Mandarin Oriental en Madrid son sólo la punta del iceber de todo lo que está por llegar, porque esta tipología residencial, que aún está dando sus primeros pasos en España, tiene aún mucho recorrido en ciudades como Barcelona o Madrid o, sobre todo, en las islas Baleares».

El informe recalca que justo por detrás de la Costa del Sol, Madrid se ha consolidado como el segundo epicentro nacional de estas 'branded residences' gracias a proyectos icónicos como Mandarin Oriental Residences Madrid, en el barrio de Salamanca, o Banyan Tree Residences Madrid, en Chamberí, impulsando una nueva forma de vivir el lujo urbano con servicios hoteleros y diseño de autor.

Mercado en alza

Además, los datos avanzados del informe Branded Residences Monitor elevan el valor medio de estas residencias en desarrollo en España ha crecido un 58,77% respecto a los proyectos ya finalizados, un dato que muestra la solidez de este mercado en expansión. También anticipa que de cara a 2027 se estima que a las más de 2.000 unidades actuales se sumarán otras 1.200, especialmente en Baleares, la comunidad autónoma donde más crecerán este tipo de propiedades.

Property Partners, firma internacional de intermediación inmobiliaria con más de diez años de experiencia, especializada en la gestión de propiedades residenciales y comerciales con presencia en siete países, incluyendo Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Miami, República Dominicana y España, ha identificado esta tendencia como una de las más relevantes en el segmento premium por su redefinición del concepto del lujo, y considera que las residencias de marca serán clave en la reconfiguración del mercado de alto standing. «Más allá de sus servicios, estas residencias promueven un estilo de vida exclusivo, donde cada detalle está diseñado para elevar la experiencia cotidiana. Y aunque todavía representan un porcentaje pequeño del parque inmobiliario total, su impacto cultural, arquitectónico y económico será cada vez más evidente», detallan desde esta compañía que tiene una red global de más de 500 asociados profesionales y 50 oficinas estratégicamente ubicadas.