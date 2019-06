Consejos para visitar el Caminito del Rey en verano Turistas recorren este enclave turístico. / SUR Ocho recomendaciones clave para disfrutar del recorrido pese a las altas temperaturas PILAR MARTÍNEZ Málaga Sábado, 29 junio 2019, 00:22

Aún es posible hacerse con una entrada para visitar este verano el Caminito del Rey. Sin embargo, para disfrutar de este recorrido, la empresa gestora del mismo, Hermanos Campano, han resumido en ocho las recomendaciones básicas para realizar esta ruta en esta temporada alta.

Reservar con antelación

El primero de ellos pasa por reservar con antelación las entradas y más si la visita es en días festivos o fines de semana, ya que estas jornadas suelen ser las más demandadas para los visitantes y ya que el cupo diario de visitas cada día está limitado a 1.100 visitas por motivos de seguridad y para preservar el paraje natural. A lo que se suma que ya el verano es una época de gran demanda y desde su apertura el Caminito del Rey cuelga el cartel de completo cada temporada alta. Aún así, aún hay posibilidad de recorrer este sendero, asegura Francisco Campano, gerente del Caminito del Rey. Cabe recordar que el pasado 10 de marzo salieran a la venta más de 100.000 nuevas entradas para visitar este enclave durante el verano.

Crema solar

Una vez conseguida la entrada, es fundamental el uso de cremas solares para llevar a cabo un recorrido que transcurre por una senda aérea construida en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes. Tiene una longitud de 3 kilómetros y una anchura de apenas un metro. Una de las partes más conocidas del enclave es el voladizo, una pasarela colgante a una altura de 105 metros del suelo.

Calzado cerrado

También es importante que el turista que vaya a ir al Caminito del Rey este verano debe llevar un calzado cerrado, no siendo posible el uso de chanclas por seguridad. Es imprescindible también llevar ropa cómoda y adecuada para la ocasión: ropa transpirable y de algodón, camiseta de manga corta o tirantes y pantalones cortos son una buena opción. No es necesario llevar gorras o viseras para protegerse del sol, puesto que durante todo el recorrido el uso del casco es obligatorio.

Agua y comida

Dado que el recorrido es de dos a tres horas de caminata, es clave llevar siempre agua, o cualquier bebida energética, y comida consigo. Algún snack como chocolatinas, barritas energéticas, frutos secos o fruta resultan ideales. Además, hay que tener en cuenta que una vez que se accede a las pasarelas no existen espacios habilitados para preparar comida ni comprarla. Únicamente en la entrada hay máquinas expendedoras, por lo que se aconseja llevarla de casa.

Estado físico

También es importante antes de contemplar esta visita calibrar el estado físico. Y es que aunque realizar el Caminito del Rey no requiere de un gran estado de forma , no deja de ser una actividad física y especialmente en verano se desaconseja el recorrido a toda persona que no cuente con la adecuada preparación física o enfermedades relacionadas con el corazón, el aparato respiratorio o que esté sometida a tratamiento médico coincidente con la duración de la visita.

Aviso de cierre

Es fundamental tener en cuenta que la organización puede adelantar el horario de las visitas para evitar las horas centrales y de más calor e incluso el cierre del sendero en casos extremos si hubiera alguna alerta por altas temperaturas. En este caso, la empresa avisará al visitante por los canales oficiales del Caminito, a través de SMS y vía email.

Nada de fumar ni de fuego

Nada de fumar ni de encender fuego. Y es que la temporada alta de riesgos forestales empezará a partir del 15 de julio hasta el 15 de octubre, pero durante todo el año el uso del fuego y artefactos de cualquier tipo que puedan producir incendios quedan totalmente prohibidos. En este sentido, la empresa es contundente: «Nos encontramos ante un paraje natural con muchos años de historia y que cuenta con una gran fauna y flora. Por eso es bueno recordar que está totalmente prohibido fumar y encender fuego. Hay que conservar estos enclaves que nos ofrece la naturaleza».

Prohibido el baño

Por último, y aunque el calor apriete, está prohibido bañarse en el río por motivos de seguridad y ambiental. Cabe recordar que el Caminito del Rey se encuentra ubicado en el Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes, en los municipios malagueños de Álora, Ardales y Antequera. Por él discurre el río Guadalhorce después de pasar por los embalses de El Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo.