Vuelve Sun&Tech el 30 de septiembre con su edición más revolucionarIA

El encuentro tecnológico organizado por SUR cuenta en esta quinta convocatoria con ponentes de la NASA, IMEC, Freepik, Google, Vodafone o Real Madrid

Sur

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:59

Es hora de hacer hueco en la agenda para la gran cita anual de la Málaga tecnológica: Sun&Tech, el encuentro sobre tecnología, emprendimiento e ... innovación que organiza desde hace ya cinco años Diario SUR. El próximo 30 de septiembre se celebrará en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga el foro que viene reuniendo en la ciudad desde 2021 a las voces más inspiradoras de este mundo con un objetivo: comprender mejor la revolución digital que vivimos. 'Gente revolucionarIA' es el lema de esta edición, marcada -como no podía ser de otra manera- por la explosión de oportunidades que está representando la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la economía, la ciencia, la sociedad y la cultura. Ponentes de la NASA, Google, IMEC, Vodafone, Freepik, SandboxAQ, Sapristi, CoverManager o The Clueless Agency forman parte del cartel de esta edición, que estará marcada por el formato de charlas cortas e inspiradoras, buscando el dinamismo y el 'engagement' en las intervenciones.

