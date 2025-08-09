Vuelve Sun&Tech el 30 de septiembre con su edición más revolucionarIA

Es hora de hacer hueco en la agenda para la gran cita anual de la Málaga tecnológica: Sun&Tech, el encuentro sobre tecnología, emprendimiento e ... innovación que organiza desde hace ya cinco años Diario SUR. El próximo 30 de septiembre se celebrará en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga el foro que viene reuniendo en la ciudad desde 2021 a las voces más inspiradoras de este mundo con un objetivo: comprender mejor la revolución digital que vivimos. 'Gente revolucionarIA' es el lema de esta edición, marcada -como no podía ser de otra manera- por la explosión de oportunidades que está representando la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la economía, la ciencia, la sociedad y la cultura. Ponentes de la NASA, Google, IMEC, Vodafone, Freepik, SandboxAQ, Sapristi, CoverManager o The Clueless Agency forman parte del cartel de esta edición, que estará marcada por el formato de charlas cortas e inspiradoras, buscando el dinamismo y el 'engagement' en las intervenciones.

La asistencia a Sun&Tech Málaga es gratuita; sólo hay que inscribirse con antelación a través de este enlace.

La celebración de este encuentro, que discurrirá durante toda la mañana del 30 de septiembre, es posible gracias a los patrocinios de la Diputación de Málaga y CaixaBank DayOne; así como a la colaboración de Universidad Europea, EY GDS Spain, Málaga CF y UTAMED.

Brillan en el cartel de este año nombres como el de Toni Segarra, legendario publicista español que está detrás de campañas que forman parte del imaginario colectivo como '¿Te gusta conducir?', '¿A qué huelen las nubes?' o 'La república independiente de tu casa'. Actualmente es director creativo de Sapristi y brindará su propia reflexión sobre la creatividad humana en la era de la IA. Será interesante contrastar su visión con la de los fundadores de The Clueless Agency, la agencia catalana que está detrás de Aitana, una 'musa virtual' creada con IA con millones de seguidores en redes sociales. Ella también tendrá protagonismo en el escenario de Sun&Tech.

El talento es el denominador común de unos ponentes con muy diferentes trayectorias, edades y experiencias. El encuentro dará, así, oportunidad de escuchar a Carlos García-Galán, el 'malagueño en la NASA': un ingeniero aeroespacial veleño que ocupa el cargo de 'deputy manager' del programa Gateway de la agencia espacial americana, que no tiene otro objetivo que llevar de nuevo al ser humano a la Luna. También de descubrir a otro malagueño de mente brillante: Carlos Sánchez, que además de ser 'head of product' en Real Madrid CF es un reconocido fotógrafo e impulsor de 'side projects' como Saferlayer.

Desde San Francisco vendrá la también malagueña Soledad Antelada, experta en ciberseguridad que estuvo encargada de velar por los secretos del Berkeley Lab y de la campaña de Kamala Harris; y que actualmente es 'security advisor' en la oficina del CISO de Google Cloud.

El camino inverso -de San Francisco a Málaga- ha recorrido Fernando Domínguez de Pinuaga, vicepresidente de SandboxAQ, una revolucionaria empresa que nació como 'spin off' de Google y que combina dos tecnologías tan disruptivas como la computación cuántica y la IA. Afincado en la ciudad desde hace unos años, aportará visiones sin duda sorprendentes de cuáles van a ser los próximos avances en este campo.

Una edición más, Sun&Tech cuenta en su cartel con la empresa malagueña que más está despuntando en el campo de la IA a nivel internacional: Freepik. La encargada de explicar sus próximos pasos será Sofía López, manager de AI Growth en la compañía.

El proyecto tecnológico más importante que tiene Málaga a la vista es indiscutiblemente el de IMEC, que situará a la ciudad en el disputado mapa de los semiconductores. Los asistentes a Sun&Tech conocerán las últimas novedades de esta iniciativa de la mano del 'malagueño de IMEC', Helio Fernández.

Tampoco faltará a la cita la persona que está liderando otra de las mayores inversiones en tecnología que ha recibido la ciudad en ls últimos años: el centro de innovación de Vodafone. Su director, Jesús Amores, revelará las investigaciones más vanguardistas que están llevando a cabo en este espacio. Por su parte, Ana López, ingeniera aeronáutica en Aertec Solutions, aportará una visión sorprendente de la movilidad del futuro.

Historias de 'founders'

Los emprendedores -sus historias, su inspiración, sus errores y sus aciertos- siempre han sido protagonistas en Sun&Tech y esta edición no va a ser una excepción. El encuentro contará con José Antonio Pérez, el fundador de CoverManager, la startup que ha protagonizado una de las rondas de inversión más potentes del año en España. Una experiencia que se podrá comparar con la de Ismael Villalobos (fundador y presidente de La Casa de las Carcasas) Manu Heredia (fundador de BeSoccer), Paco Ávila (cofundador de Medac y actualmente presidente de UTAMED) o Mario García (fundador de Sequel y Foreworth).