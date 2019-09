Spotify alerta sobre una estafa a sus usuarios y da claves para actuar Varias cuentas de correo electrónico se hacen pasar por parte del equipo de la plataforma de música y utilizan como gancho un error en el pago de la cuota SUR Domingo, 8 septiembre 2019, 00:26

Las estafas digitales están a la orden del día. Se hace unas jornadas avisábamos sobre una engañifa con Telefónica de por medio, ahora otra gran marca ha sido utilizada para robarle a los internautas. Spotify ya ha diseñado un manual de cómo actuar ante la última estafa que utiliza su nombre para acceder a los datos de clientes potenciales. Avisa sobre correos electrónicos sospechosos. Se hacen pasar por parte del equipo de la plataforma de música y utilizan como gancho un error en el pago de la cuota: «Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente; le pedimos que actualice la información de su tarjeta para seguir disfrutando de todos los beneficios».

¿Cómo saber si un correo de Spotify realmente es de Spotify?

Es bueno asegurarse, especialmente para protegerte frente al phishing (estafa) y otras amenazas a tu información confidencial. Aquí tienes un par de consejos clave para identificar correos sospechosos: Spotify nunca te pedirá información personal por correo electrónico. Esto incluye: Información de pago (número de tarjeta de crédito o de débito, etc.) La contraseña de tu cuenta Tu DNI, número de la Seguridad Social ni similares Spotify nunca solicitará pagos a través de un tercero (por ejemplo, Western Union) ni prometerá premios en metálico por correo electrónico. Spotify nunca te pedirá que descargues nada desde un correo electrónico.

¿Qué hacer al recibir un correo sospechoso?

Los ciberdelincuentes no podrán obtener ninguna información de ti salvo si tú se la das. Lo primero: no respondas al correo sospechoso y no hagas clic en ningún enlace ni descargues ningún adjunto que pueda tener. Luego sigue estos pasos: Reenvía todo el mensaje a spoof@spotify.com. No lo envíes en forma de archivo adjunto. Puedes añadir una nota o una pregunta, pero no debes alterar el asunto ni el texto del mensaje. Elimina el mensaje sospechoso de tu bandeja de entrada. Nuestro equipo investigará el caso y te avisaremos si el mensaje es legítimo.

Para los que ya hayan respondido, pulsado un enlace o descargado algún archivo

Si has respondido al correo, descargado algún adjunto o comunicado algún dato personal, te recomendamos que sigas estos pasos cuanto antes: Cambia tu contraseña de Spotify. Cambia tu contraseña en cualquier otro sitio en el que uses la misma contraseña. Ponte en contacto con tu banco si piensas que tus datos bancarios podrían estar en peligro. Para nosotros, tu seguridad es siempre la primera prioridad. Por tanto, te rogamos que siempre nos envíes todo aquello de lo que no estés seguro.