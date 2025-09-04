Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Samsung presenta el móvil S25 FE, su apuesta para acercar sus avances en IA al gran público

La surcoreana retoma su tradición de presentar nuevos móviles en la feria tecnológica de Berlín tras años sin grandes anuncios de smartphones en este evento

Berlín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:52

Entre aspiradores, electrodomésticos, televisiones y otra tecnología para el hogar, los móviles vuelven a tener hueco en la IFA de Berlín. La feria tecnológica alemana ... vuelve a abrir sus puertas a los grandes anuncios en el mercado de los teléfonos inteligentes. Este 2025, Samsung ha recuperado la tradición de traer un nuevo smartphone a la capital germana, siguiendo así con la tradición de la gama Galaxy Note, que llegaba a final del verano. Ahora, el fabricante surcoreano ha sorprendido con el lanzamiento del Galaxy S25 FE, acompañado además de su nueva serie de tabletas Galaxy Tab S11.

