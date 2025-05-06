Nintendo reinventa a su mascota con 'Super Mario Odyssey'

Es sorprendente la cantidad de vidas que tiene Mario. El icono del videojuego logra reinventarse casi en cada iteración y 'Super Mario Odyssey' ... no es una excepción. El título, que ha puesto el broche de oro al Nintendo Spotlight -el vídeo que la compañía japonesa lanza con motivo del E3 de Los Ángeles para presentar sus novedades-, mostraba una nueva habilidad del fontanero: la capacidad de poseer a casi cualquier personaje presente en el colorido mundo del bigotudo héroe lanzando su característica gorra a la cabeza. El escepticismo que habían generado las primeras imágenes del título, con un desenfadado Mario recorriendo las calles de una ciudad realista que huele a Nueva York, se ha disipado cuando el personaje del mono rojo se convertía, a golpe de gorra, en dinosaurio, bala y tortuga. Y luego se ha convertido en histeria cuando se han mostrado el resto de los emplazamientos en los que Mario deberá correr y saltar, mucho más acordes con la serie que protagoniza. El juego llegará a Nintendo Switch el 27 de octubre. A buen seguro será un gran complemento para 'Mario+Rabbids Kingdom Battle', el título de Ubisoft que llegará el 29 de agosto.

Pero Nintendo atesoraba títulos en la presentación de los que ni siquiera se había hablado anteriormente. Es el caso de 'Metroid Prime 4', que en esta ocasión no estará desarrollado por Retro Studios, el equipo detrás de las anteriores entregas, pero que sí conservará a Kensuke Tanabe como productor. Los fans tuvieron que conformarse con un logo.

Más suerte tuvieron los seguidores de Kirby y Yoshi. Las dos mascotas cuentan con títulos en desarrollo que verán la luz en 2018. Kirby protagonizará un juego de acción -el orondo personaje usaba una espada e iba ataviado con un gorrito muy similar al de Link-, plataformas y puzles que, a juzgar por el vídeo, podrán jugar hasta cuatro personas en cooperativo. En cuanto al título de Yoshi en desarrollo, esta vez el papel y el cartón serán claves en la dirección artística de un juego algo más reflexivo que recuerda, por estética, a 'Little Big Planet' y hará uso de dos perspectivas -los personajes podrán cambiar de lado- para enriquecer la exploración y la búsqueda de secretos.

Finalmente, uno de los máximos responsables de The Pokémon Company hacía acto de presencia para anunciar que, además del 'Pokken Tournament', el juego de lucha protagonizado por los Pokémon, el equipo está desarrollando un juego de rol basado en los personajes de la mítica franquicia y al estilo de los desarrollados para Game Boy y 3DS para Switch. Y es que ya lo decía Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo of America, durante la presentación: «No se trata solo de dónde te llevas el juego, se trata de dónde te lleva el juego a ti».

Nintendo Spotlight también sirvió para desvelar algunas fechas. Así, 'Rocket League', que tendrá juego cruzado con PC y Xbox One, llegará a Switch a final de año. Lo mismo ocurrirá con el juego de rol japonés 'Xenoblade Chronicles 2'. En cuanto a las expansiones de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', la primera, titulada 'The Master Trials', llegará en junio. La segunda, 'The Champions Ballad', lo hará a finales de año.