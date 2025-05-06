Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario, en la piel de un dinosaurio.

Nintendo reinventa a su mascota con 'Super Mario Odyssey'

E3 | Videojuegos ·

La compañía anuncia un juego de rol de 'Pokémon' para Switch, así como 'Metroid Prime 4' y dos nuevos títulos de Yoshi y Kirby

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 14 de junio 2017

Es sorprendente la cantidad de vidas que tiene Mario. El icono del videojuego logra reinventarse casi en cada iteración y 'Super Mario Odyssey' ... no es una excepción. El título, que ha puesto el broche de oro al Nintendo Spotlight -el vídeo que la compañía japonesa lanza con motivo del E3 de Los Ángeles para presentar sus novedades-, mostraba una nueva habilidad del fontanero: la capacidad de poseer a casi cualquier personaje presente en el colorido mundo del bigotudo héroe lanzando su característica gorra a la cabeza. El escepticismo que habían generado las primeras imágenes del título, con un desenfadado Mario recorriendo las calles de una ciudad realista que huele a Nueva York, se ha disipado cuando el personaje del mono rojo se convertía, a golpe de gorra, en dinosaurio, bala y tortuga. Y luego se ha convertido en histeria cuando se han mostrado el resto de los emplazamientos en los que Mario deberá correr y saltar, mucho más acordes con la serie que protagoniza. El juego llegará a Nintendo Switch el 27 de octubre. A buen seguro será un gran complemento para 'Mario+Rabbids Kingdom Battle', el título de Ubisoft que llegará el 29 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  5. 5 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nintendo reinventa a su mascota con 'Super Mario Odyssey'

Nintendo reinventa a su mascota con &#039;Super Mario Odyssey&#039;