De Málaga al 'prime time' de la NBC: Freepik protagoniza un reportaje sobre la IA en el cine

En la carrera por liderar el avance de la inteligencia artificial, el foco mediático suele estar puesto en gigantes como Open AI, Meta o Google. ... Pero hay competidores pequeños, listos y rápidos que están marcando la diferencia en campos concretos, como ocurre en el caso de la industria creativa y audiovisual con la empresa malagueña Freepik. En los últimos dos años, ésta se ha destapado como la gran esperanza patria en el campo de la IA, lanzando al mercado un creciente abanico de herramientas para la creación y edición de imágenes y vídeos con inteligencia artificial generativa. El mercado estadounidense es, evidentemente, objetivo prioritario para Freepik y hace unos días consiguió un hito que, al menos a nivel simbólico, supone un fuerte espaldarazo para su misión: se convirtió en protagonista de un reportaje sobre la revolución de la IA en la industria del cine que se emitió en 'prime time' en la cadena nacional NBC.

El CEO de Freepik, Joaquín Cuenca, viajó expresamente a Nueva York hace justo una semana para participar en directo en una entrevista con Gadi Schwartz, el presentador de NBC News, dentro de la sección 'The future of everything', dedicada a los últimos avances en ciencia y tecnología. Era una charla a tres bandas en la que también participaba Danny Perkins, CEO de la productora audiovisual británica Elysian Film Group. El objetivo: analizar el cambio de actitud de la industria del cine hacia los avances de la IA generativa y la creciente adopción de herramientas basadas en esta tecnología para acelerar y abaratar la producción de películas y series.

Cuenca relataba en la entrevista cómo hasta hace un año y medio, en Hollywood la IA era un «no rotundo». «Ahora el cambio es innegable», aseguraba, pues los estudios han cambiado su mentalidad «del miedo a la oportunidad». El empresario citaba algunas producciones que ya han utilizado sus herramientas de creación y edición automatizada de vídeo, como 'Beyond the loop', una serie creada íntegramente con IA que hace pocas semanas ha emitido su primer episodio en Youtube; 'House of David', otra serie que fue número uno en Amazon Prime; o la película 'Here', de 2024, con Tom Hanks. Además, apuntó que la mayoría de grandes estudios cinematográficos están «probando o usando ya» esta tecnología, aunque no lo cuenten públicamente.

Defensa de la IA en la industria creativa

«La IA no está reemplazando la creatividad. La está acelerando. Nuestras herramientas en tiempo real ayudan a los cineastas a expresar ideas en minutos en lugar de horas. Reducen costes, aumentan la velocidad y amplían lo que es posible para creadores de todos los niveles», defendía Joaquín Cuenca en el plató de NBC News. «Esta tecnología está reduciendo las barreras de entrada. Está abriendo puertas a nuevas voces. Y está haciendo que la narración profesional sea más accesible que nunca», concluía.

Para Cuenca, hay dos grandes razones por las que la IA está conquistando Hollywood: «Por un lado están los costes, claro. Hablamos de cientos de euros por segundo cuando una escena se hace con IA, contando con que se use el modelo de mayores prestaciones y con todas las repeticiones que quiera el director. Eso es una broma al lado de lo que cuesta rodar una escena. Pero además, la IA también brinda la posibilidad de probar más cosas, de explorar todas las posibilidades que se le ocurra al director para llevar a pantalla sus ideas: eso a nivel de 'storyboarding' es brutal»