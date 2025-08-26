Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

De Málaga al 'prime time' de la NBC: Freepik protagoniza un reportaje sobre la IA en el cine

El CEO de la compañía, Joaquín Cuenca, analiza en las noticias de la noche de la cadena nacional americana el creciente uso de esta tecnología en el cine

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 00:07

En la carrera por liderar el avance de la inteligencia artificial, el foco mediático suele estar puesto en gigantes como Open AI, Meta o Google. ... Pero hay competidores pequeños, listos y rápidos que están marcando la diferencia en campos concretos, como ocurre en el caso de la industria creativa y audiovisual con la empresa malagueña Freepik. En los últimos dos años, ésta se ha destapado como la gran esperanza patria en el campo de la IA, lanzando al mercado un creciente abanico de herramientas para la creación y edición de imágenes y vídeos con inteligencia artificial generativa. El mercado estadounidense es, evidentemente, objetivo prioritario para Freepik y hace unos días consiguió un hito que, al menos a nivel simbólico, supone un fuerte espaldarazo para su misión: se convirtió en protagonista de un reportaje sobre la revolución de la IA en la industria del cine que se emitió en 'prime time' en la cadena nacional NBC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  7. 7 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga
  8. 8 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  9. 9

    «El cliente no perdona ni una arruga»
  10. 10 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur De Málaga al 'prime time' de la NBC: Freepik protagoniza un reportaje sobre la IA en el cine

De Málaga al &#039;prime time&#039; de la NBC: Freepik protagoniza un reportaje sobre la IA en el cine